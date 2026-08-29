Η Σενεγάλη μπορεί να τα βρήκε σκούρα αλλά έχοντας «σεληνιασμένο» τον Μπράνκου Μπάντιο ο οποίος ευστόχησε και σε κρίσιμο τρίποντο στα 41'' πριν από το τέλος, επικράτησε της Ανγκόλα στη Ντακάρ με 84-82. Καλή και η παρουσία του Εντιάι.

Σημαντικό βήμα για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο έκανε η Σενεγάλη καθώς, αν και δύσκολα, κατάφερε να νικήσει την Ανγκόλα και να φτάσει στο 6-2 ρεκόρ. Και το πιο... καθοριστικό βήμα περιμένει να το κάνει το βράδυ της Κυριακής (30/08, 21:30) απέναντι στο Μάλι που έχει το ίδιο ρεκόρ (6-2).

Εκείνος που ηγήθηκε για τη νίκη της Σενεγάλης ήταν ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού, Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος στα 33:00 λεπτά που αγωνίστηκε είχε 24 πόντους με 6/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3/6 βολές, 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 4 λάθη.

Το πιο σημαντικό όμως ήταν το τρίποντο στο οποίο ευστόχησε στα 41'' πριν από το τέλος «γράφοντας» το 84-82 ενώ στη συνέχεια πήρε και το κρίσιμο ριμπάουντ στην άστοχη προσπάθεια του Ντουντάο για layup.

Από την πλευρά του ο Εμπάι Εντιάι ο οποίος θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό βρέθηκε στο παρκέ της 29:40 και είχε σε αυτό το διάστημα 11 πόντους με 4/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3/5 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 5 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 43-46, 63-63, 84-82.

Η βαθμολογία του Ομίλου

Ακτή Ελεφαντοστού 7-1 Σενεγάλη 6-2 Μάλι 6-2 Ανγκόλα 5-3 Αίγυπτος 4-4 Κονγκό 2-6

Τα αποτελέσματα (29/08)

Ακτή Ελεφαντοστού - Αίγυπτος 72-66

Κονγκό - Μάλι 76-101

Σενεγάλη - Ανγκόλα 84-82

Η επόμενη αγωνιστική (30/08)