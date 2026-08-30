Μάλι - Σενεγάλη: Το τρομερό πρώτο ημίχρονο του Μπάντιο

Γιώργος Σακελλάρης
Μάλι - Σενεγάλη: Το τρομερό πρώτο ημίχρονο του Μπάντιο

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Ο Μπράνκου Μπάντιο σκόραρε 18 πόντους σε 15 λεπτά με τη φανέλα της Σενεγάλης κόντρα στο Μάλι με την ομάδα του να κλείνει το πρώτο ημίχρονο προηγούμενη με 16 πόντους (46-30).

Από εκεί που το... άφησε εχτές (29/08) κόντρα στην Ανγκόλα συνεχίζει ο Μπράνκου Μπάντιο! Ο Σενεγαλέζος παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν καταπληκτικός και ο απόλυτος ηγέτης της πατρίδας του στο πρώτο ημίχρονο και στη σημερινή αναμέτρηση απέναντι στο Μάλι για τα προκριματικά του MundoBasket 2027 στη ζώνη της Αφρικής.

Συγκεκριμένα, ο πρώην αθλητής της Βαλένθια σκόραρε 18 πόντους σε 14:59 συμμετοχής ενώ μάζεψε και 4 ριμπάουντ, εκ των οποίων, το ένα επιθετικό. Υπενθυμίζεται ότι εχτές ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της χώρας του με 84-82 κόντρα στην Ανγκόλα, εναντίον της οποίας μάλιστα πέτυχε και το νικητήριο τρίποντο στο φινάλε.

     

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