Ο Μπράνκου Μπάντιο σκόραρε 18 πόντους σε 15 λεπτά με τη φανέλα της Σενεγάλης κόντρα στο Μάλι με την ομάδα του να κλείνει το πρώτο ημίχρονο προηγούμενη με 16 πόντους (46-30).

Από εκεί που το... άφησε εχτές (29/08) κόντρα στην Ανγκόλα συνεχίζει ο Μπράνκου Μπάντιο! Ο Σενεγαλέζος παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν καταπληκτικός και ο απόλυτος ηγέτης της πατρίδας του στο πρώτο ημίχρονο και στη σημερινή αναμέτρηση απέναντι στο Μάλι για τα προκριματικά του MundoBasket 2027 στη ζώνη της Αφρικής.

Συγκεκριμένα, ο πρώην αθλητής της Βαλένθια σκόραρε 18 πόντους σε 14:59 συμμετοχής ενώ μάζεψε και 4 ριμπάουντ, εκ των οποίων, το ένα επιθετικό. Υπενθυμίζεται ότι εχτές ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της χώρας του με 84-82 κόντρα στην Ανγκόλα, εναντίον της οποίας μάλιστα πέτυχε και το νικητήριο τρίποντο στο φινάλε.

📢Mondial FIBA 2027 🏆

Fin temps : Du suspense jusqu'au bout et une victoire au finish des lions face aux angolais (84-82).#Basketsenegal #FIBAWC #FIBAWCQ pic.twitter.com/dKNf8ZXTCp — 🇸🇳BasketSenegal🇸🇳 (@Basket_Senegal) August 29, 2026