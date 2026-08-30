Μάλι - Σενεγάλη: Το τρομερό πρώτο ημίχρονο του Μπάντιο
Από εκεί που το... άφησε εχτές (29/08) κόντρα στην Ανγκόλα συνεχίζει ο Μπράνκου Μπάντιο! Ο Σενεγαλέζος παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν καταπληκτικός και ο απόλυτος ηγέτης της πατρίδας του στο πρώτο ημίχρονο και στη σημερινή αναμέτρηση απέναντι στο Μάλι για τα προκριματικά του MundoBasket 2027 στη ζώνη της Αφρικής.
Συγκεκριμένα, ο πρώην αθλητής της Βαλένθια σκόραρε 18 πόντους σε 14:59 συμμετοχής ενώ μάζεψε και 4 ριμπάουντ, εκ των οποίων, το ένα επιθετικό. Υπενθυμίζεται ότι εχτές ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της χώρας του με 84-82 κόντρα στην Ανγκόλα, εναντίον της οποίας μάλιστα πέτυχε και το νικητήριο τρίποντο στο φινάλε.
📢Mondial FIBA 2027 🏆— 🇸🇳BasketSenegal🇸🇳 (@Basket_Senegal) August 29, 2026
Fin temps : Du suspense jusqu'au bout et une victoire au finish des lions face aux angolais (84-82).#Basketsenegal #FIBAWC #FIBAWCQ pic.twitter.com/dKNf8ZXTCp
📢Mondial FIBA 2027 🏆— 🇸🇳BasketSenegal🇸🇳 (@Basket_Senegal) August 30, 2026
Mi-temps : Le Sénégal mène le débat et devance le Mali de 16 points à la pause (46-30)🏀#Basketsenegal #FIBAWC #FIBAWCQ pic.twitter.com/hvqXlGIzLS
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