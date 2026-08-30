Ολλανδία - Κροατία 99-101: Ματσάρα και τρομεροί Σάριτς και Ζούμπατς
Απίθανο ματς στην Ολλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η Κροατία που είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 14 πόντους, κατάφερε να πάρει το διπλό με 101-99, με τους Σάριτς και Ζούμπατς να ξεχωρίζουν.
Ο πρώτος, τελείωσε το ματς με 24 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 μπλοκ σε 33 λεπτά, ενώ ο Ζούμπατς, είχε 24 πόντους, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 μπλοκ σε 31 λεπτά.
Ο Ζούμπατς είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τους Ολλανδούς να παίρνουν προβάδισμα για πρώτη φορά στο 08:04 με τρίποντο του Κέλερ (7-6). Οι δύο ομάδες ήταν «φωτιά» στην επίθεση, με τους γηπεδούχους να παίρνουν προβάδισμα εννιά πόντων στα 00:24 (29-20). Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, η Ολλανδία είχε το προβάδισμα με 31-22.
Με τρίποντο του Φράνκε και δίποντο του Βέρβερς, η διαφορά είχε ανέβει στους 14 (36-22) στις αρχές της δεύτερης περιόδου. Η Κροατία με ένα σερί 7-0, είχε μειώσει σε 46-39 στο 02:26. ΟΙ Ολλανδοί είχαν φροντίσει να ανεβάσουν και πάλι τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό και είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 58-44.
Ο Ζούμπατς είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Φράνκε να απαντάει με δίποντο για το 60-46. Η Κροατία με ένα επιμέρους σκορ 15-3 από το 08:02 (Σμιθ) μέχρι το 05:43 (Χεζόνια), είχε μειώσει στο καλάθι (65-63). Μάλιστα στο 01:47, οι φιλοξενούμενοι είχαν περάσει μπροστά με 73-72, με την Ολλανδία ωστόσο να έχει το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 77-76.
Στην τέταρτη περίοδο, έγινε μεγάλη μάχη, με το προβάδισμα να αλλάζει αρκετές φορές. Η Κροατία έδειξε καλύτερο πρόσωπο το τελευταίο πεντάλεπτο και κατάφερε να φτάσει στο διπλό με 101-99.
Τα δεκάλεπτα: 31-22, 58-44, 77-76, 99-101
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