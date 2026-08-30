Απάντηση Ουκρανού δημοσιογράφου σε Σπανούλη: «Οι παλιοί ρεπόρτερ είναι στο μέτωπο του πολέμου, έπρεπε να το ξέρει»

Ένας Ουκρανός δημοσιογράφος ενοχλήθηκε από την απάντηση του Βασίλη Σπανούλη σε συνάδελφο του και το έδειξε μέσω ανάρτησης, αναφέροντας πως οι πα

Μετά το τέλος του αγώνα με την Ουκρανία, ο Bασίλης Σπανούλης βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Ντίνο Μήτογλου. Μια ερώτηση για τον φόργουορντ/σέντερ της Εθνικής ομάδας, έκανε... έξαλλο τον Έλληνα heaad coach. Συγκεκριμένα η ερώτηση αφορούσε τους πόντους του «Μήτο» εξηγώντας ότι στο πρώτο δεκάλεπτο είχε πετύχει επτά πόντους ενώ σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι άλλους έξι.

Δεν μας νοιάζουν οι πόντοι. Αυτή είναι μια κακή ερώτηση. Επτά, έξι, δύο τέσσερις. Για ποιο πράγμα ρωτάς; Για τους πόντους; Ποιον νοιάζουν οι πόντοι; Αυτό είναι μπάσκετ. Πόντοι είναι;», ανέφερε ο Σπανούλης.

Αυτή η απάντηση προκάλεσε την αντίδραση ενός Ουκρανού δημοσιογράφου, αναφέροντας πως ο Σπανούλης πρέπει να ξέρει πως οι παλιοί Ουκρανοί δημοσιογράφοι είναι στο μέτωπο γιατί υπάρχει πόλεμος.

Παραδέχθηκε πως ήταν κακή ερώτηση, αλλά αυτό έγινε από νέο δημοσιογράφο όπως είπε γιατί οι παλιοί βρίσκονται στο μέτωπο λόγω του πολέμου. Μάλιστα στη συνέχεια πρόσθεσε πως ο Kill Bill έπρεπε να ξέρει τι συμβαίνει γιατί στη Μονακό είχε Ουκρανό βοηθό και GM.