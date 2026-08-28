Μια ερώτηση που έγινε στη συνέντευξη Τύπου και αφορούσε τον Ντίνο Μήτογλου, εκνεύρισε αρκετά τον Βασίλη Σπανούλη.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας τεχνικός αφού μίλησε στην κρατική τηλεόραση, στη συνέχεια βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Ντίνο Μήτογλου.

Όμως μια ερώτηση για τον φόργουορντ/σέντερ της Εθνικής ομάδας, έκανε... έξαλλο τον Βασίλη Σπανούλη. Συγκεκριμένα η ερώτηση αφορούσε τους πόντους του «Μήτο» εξηγώντας ότι στο πρώτο δεκάλεπτο είχε πετύχει επτά πόντους ενώ σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι άλλους έξι.

Δεν χρειάστηκε να απαντήσει ο Μήτογλου. Τον λόγο πήρε άκρως εκνευρισμένος ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Δεν μας νοιάζουν οι πόντοι. Αυτή είναι μια κακή ερώτηση. Επτά, έξι, δύο τέσσερις. Για ποιο πράγμα ρωτάς; Για τους πόντους; Ποιον νοιάζουν οι πόντοι; Αυτό είναι μπάσκετ. Πόντοι είναι;»