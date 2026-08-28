Έξαλλος Σπανούλης σε ερώτηση για τον Μήτογλου: «Ποιος νοιάζεται για τους πόντους;»
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας τεχνικός αφού μίλησε στην κρατική τηλεόραση, στη συνέχεια βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Ντίνο Μήτογλου.
Όμως μια ερώτηση για τον φόργουορντ/σέντερ της Εθνικής ομάδας, έκανε... έξαλλο τον Βασίλη Σπανούλη. Συγκεκριμένα η ερώτηση αφορούσε τους πόντους του «Μήτο» εξηγώντας ότι στο πρώτο δεκάλεπτο είχε πετύχει επτά πόντους ενώ σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι άλλους έξι.
Δεν χρειάστηκε να απαντήσει ο Μήτογλου. Τον λόγο πήρε άκρως εκνευρισμένος ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Δεν μας νοιάζουν οι πόντοι. Αυτή είναι μια κακή ερώτηση. Επτά, έξι, δύο τέσσερις. Για ποιο πράγμα ρωτάς; Για τους πόντους; Ποιον νοιάζουν οι πόντοι; Αυτό είναι μπάσκετ. Πόντοι είναι;»
Vassilis Spanoulis was not happy with a question about points and individual performances following Greece’s loss to Ukraine. 😐 pic.twitter.com/8nuTETlkqP— Basketball Sphere (@BSphere_) August 28, 2026
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