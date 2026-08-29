Ποτογαλία και Ουκρανία δεν έχουν μόνο Κριστιάνο και... Γιάρεμτσουκ, αλλά απολαμβάνουν τους Κέτα και Σούλγκα: Το κοινό στοιχείο των δήμιων Ελλάδας και Ισπανίας

Τι συνδέει Μαξ Σούλγκα και Νεμίας Κέτα που πρωταγωνίστησαν στις νίκες των εθνικών τους ομάδων απέναντι σε Ελλάδα και Ισπανία.

Ελλάδα και Ισπανία παρότι είχαν το ρόλο του φαβορί, ηττήθηκαν στις χθεσινές (28/08) αναμετρήσεις απέναντι σε Ουκρανία (εκτός) και Πορτογαλία (εντός) αντίστοιχα.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, παρότι μπόρεσε να περιορίσει τον επιθετικό οίστρο του Σβι Μιχάιλιουκ, δεν κατάφερε να κάνει το ίδιο με παίκτες όπως ο Μαξ Σούλγκα που ήταν εκ των εκτελεστών της εθνικής μας ομάδας με 14 πόντους και 4/6 τρίποντα. Από την άλλη, ο φυσικός ηγέτης της Πορτογαλίας, ο NBAer Νεμίας Κέτα, είχε 16 πόντους και 9 ριμπάουντ, όντας ισοπεδωτικός απέναντι στους Ισπανούς.

Τους δυο παραπάνω παίκτες που έπαιξαν σημαίνοντα ρόλο στις θριαμβευτικές βραδιές των εθνικών τους ομάδων, συνδέει μια όμορφη ιστορία που ξεκίνησε τη σεζόν 2020-21 όταν βρέθηκαν να είναι συμπαίκτες στο Κολεγιακό Πρωτάθλημα των ΗΠΑ με την ομάδα του Γιούτα Στέιτ.

Ο Πορτογάλος σέντερ αγωνιζόταν ως το μεγάλο όνομα της ομάδας στην τρίτη και τελευταία του χρονιά στο κολέγιο, ενώ ο Ουκρανός γκαρντ που θα κάνει ντεμπούτο φέτος στην Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης, εντάχθηκε στο ρόστερ ως ένας πολλά υποσχόμενος πρωτοετής που έμαθε μπάσκετ στην Ισπανία. Οι δυο τους αγωνίστηκαν μαζί εκείνη τη σεζόν, με τον Σούλγκα να παίρνει ευκαιρίες ερχόμενος από τον πάγκο, ενώ την επόμενη ο Κέτα έκανε το μεγάλο άλμα για το NBA όταν και επιλέχθηκε στο νούμερο 39 του draft από τους Σακραμέντο Κινγκς (ο πρώτος Πορτογάλος στην ιστορία).



Όταν ο Σούλγκα ακολούθησε τον ίδιο δρόμο τρία χρόνια αργότερα, έπειτα από μια αξιοσημείωτη πορεία στο κολλέγιο, η ομάδα που τον επέλεξε στο νούμερο 57 του draft του 2025 ήταν οι Μπόστον Σέλτικς, στους οποίους αγωνιζόταν πλέον ο Κέτα. Οι δυο τους μάλιστα, πριν την επανένωση τους στους Σέλτικς, είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν νωρίτερα τα παλιά, βγαίνοντας για δείπνο στη Βοστώνη όταν ο Ουκρανός πήγε εκεί για pre-draft workout.

Την εξαιρετική σχέση τους ήρθε να επιβεβαιώσει σειρά από δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, που ήθελαν τον Κέτα να επικοινωνεί με το περιβάλλον του Σούλγκα μετά το draft, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το ότι θα ξανασμίξει με τον πρώην συμπαίκτη του.

Ο Ουκρανός περιφερειακός περιέγραψε την επανένωση των δυο ως «εξωπραγματική και συνάμα σουρεαλιστική» δηλώνοντας εξίσου πολύ χαρούμενος για αυτή. Ο Κέτα από την πρώτη στιγμή φρόντισε να συμβουλέψει τον rookie συμπαίκτη του για το τι να προσέξει και σίγουρα ο ένας χρόνος που ο Σούλγκα έμεινε στις ΗΠΑ πριν φύγει για την Ευρώπη, τον διαμόρφωσε μπασκετικά προς το καλύτερο.

Ευκαιρίες πήρε κυρίως στην G-League (15.7 πόντους μ.ό και 6.7 ασίστ ανά αγώνα), ενώ κατέγραψε συνολικά μόλις 13 συμμετοχές σε αγώνες που έδωσαν οι Κέλτες σε κανονική σεζόν και playoffs στο NBA.

Δεν πρόλαβε πάντως να μοιραστεί το παρκέ με τον αγαπημένο του συμπαίκτη σε αγώνα του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, καθώς συμμετείχαν σε κοινά ματς, χωρίς όμως να καταγράψουν λεπτά στην ίδια πεντάδα!



Επιπλέον, Κέτα και Σούλγκα δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι σε προσεχή αγώνα των προκριματικών ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ουκρανία στις 26 Νοεμβρίου, όταν και ο Πορτογάλος ψηλός θα έχει σίγουρα υποχρεώσεις στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.