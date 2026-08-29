H Ελλάδα βρίσκει μπροστά της τη Δευτέρα (19:00) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου σε must-win ματς μια ομάδα που αποτέλεσε τον κακό μας δαίμονα για πολλά χρόνια.

Σε τρίτο σερί επίσημο ματς, η Εθνική μας παρουσιάστηκε πολύ κατώτερη των περιστάσεων, έκανε ισάριθμες ήττες και πλέον η κατάσταση για πρόκριση στο Παγκόσμιο έχει μπλέξει πολύ.

Το τελικό 82-76 δυσκόλεψε πάρα πολύ η υπόθεση της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο και πλέον η Ελλάδα πρέπει να πάει μέχρι το τέλος με 5 σερί νίκες (ή με 4 και συνδυασμό αποτελεσμάτων) για να βρεθεί στο Παγκόσμιο.

Επόμενος αντίπαλος η Ισπανία σε ένα must-win παιχνίδι. Οι Ίβηρες αποτελούσαν για πολλά χρόνια τον κακό δαίμοντα της Εθνικής και είτε της στέρησαν τίτλο (Παγκόσμιο του 2006), είτε σίγουρο μετάλλιο (Eurobasket του 2007), είτε την ευκαιρία να μπει στη ζώνη των μεταλλίων (Eurobasket 2010 και Εurobasket 2015).

Το Gazzetta γυρίζει τον χρόνο πίσω

Οι... σκιές του 2007 και η κυριαρχιά των Ιβήρων στον τελικό του 2006

Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως η ομάδα της Ισπανίας αποτελεί τον... κακό μας δαίμονα. Η Ελλάδα πέρασε τα καλύτερα της χρόνια σαν Εθνική ομάδα από το 2005 μέχρι και το 2010 (μαζί φυσικά με την χρυσή γενιά του 1987). Σε αυτό το διάστημα κατέκτησε χρυσό στο Εurobasket του 2005, ασημένιο στο Παγκόσμιο του 2006 και χάλκινο στο Eurobasket του 2009.

Όμως σε αυτό το διάστημα είχε την ευκαιρία για πολλά παραπάνω πράγματα και περισσότερα μετάλλια και τίτλους. Ωστόσο πάντα έπεφτε πάνω στους Ισπανούς.

Aρχής γενομένης από το Παγκόσμιο του 2006. Η Εθνική μας έγραφε ιστορία με νίκη επί της Team USA και περνούσε στον τελικό του Παγκοσμίου. Αλλά εκεί οι Ισπανοί έσβησαν το όνειρο και επικράτησαν με 70-47, σε ματς που κυριάρχησαν. Έτσι η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία για παγκόσμιο τίτλο.

Γκασόλ και Ναβάρο μας είχαν πληγώσει με 23 πόντους, ενώ για την Ελλάδα στους 24 σταμάτησε ο Σπανούλης.

Έναν χρόνο μετά μας πλήγωσαν ξανά. Στον ημιτελικό του Eurobasket του 2007 μέσα στην Ισπανία. Τότε η Εθνική μας έκανε σπουδαία εμφάνιση, αλλά λύγισε στο τέλος με 82-77 και εξαιτίας του εκνευρισμού που της έβαλαν ορισμένα flopping των Ιβήρων αλλά και κάποια σφυριγματα των διαιτητών που έπαιξαν ξεκάθαρα έδρα.

Οι χαμένες ευκαιρίες του 2009 και το 2010

Στο Eurobasket του 2009 πάλι η Ισπανία βρέθηκα στον δρόμο μας και μας απέκλεισε με 82-64 στον ημιτελικό, εκεί όπου ο Πάου Γκασόλ μέτρησε 18 πόντους. Πάντως η Ελάδα κατέκτησε στη συνέχεια το χάλκινο μετάλλιο.

Έναν χρόνο μετά η Ελλάδα το πάλεψε κόντρα στους Ισπανούς στη φάση των 16, αλλά οι Ίβηρες επικράτησαν με 80-72 στο Παγκόσμιο και πέρασαν στα προημιτελικά παρά τους 16 πόντους από Διαμαντίδη και Ζήση.

Η... εκδίκηση του 2013 και το 2025

Επιτέλους το 2013 έφτασε η στιγμή για τη νίκη της Εθνικής μας. Σε παιχνίδι της Β' Φάσης του Eurobasket η Ελλάδα επικράτησε με 79-75 σε ένα θρίλερ, με τον Σπανούλη να τελειώνει το ματς με 20 πόντους και τον Ρούντι Φερνάντεθ επίσης με 20. Αλλά στη συνέχεια δεν είχε η Εθνική καλό πρόσωπο και δεν κατάφερε κάτι σε εκείνο το τουρνουά.

Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να μπει στη ζώνη των μεταλλίων το 2015 και παλι οι Ισπανοί μας έκαναν ζημιά. Σε ένα πολύ αμφίρροπο παιχνίδι, επικράτησαν με 73-71 στο «Πιερ Μορουά» και έβγαλαν την Εθνική μας εκτός συνέχειας. Δεν έφτασαν οι 12 πόντοι και τα 17 ριμπάουντ του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το 2024 οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, με την Ισπανία να παίρνει τη νίκη με 84-77. Τελευταία συναπάντημα για επίσημο ματς στο Eurobasket του 2025 που αφήνει γλυκιά γεύση για την Ελλάδα.

Η Εθνική μας πήρε τη ματσάρα με την Ισπανία, επικρατώντας με 86-90 και αφήνοντας εκτός συνέχειας τους Ισπανούς! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που σταμάτησε στους 25 με 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ.