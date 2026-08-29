H κατάσταση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου σχετικά με τον τραυματισμό του στο γόνατο βελτιώθηκε και σήμερα, Σάββατο θα γίνει νέα εξέταση και ενόψει του ματς με την Ισπανία.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είχε τραυματιστεί στο γόνατο στη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής κόντρα στην Πολωνία και τέθηκε νοκ-άουτ από το ματς κόντρα στην Ουκρανία, όπου η Ελλάδα ηττήθηκε.

Όπως ενημέρωσε η ΕΟΚ, ο διεθνής φόργουορντ επέστρεψε σήμερα στην Εθνική ομάδα προκειμένου να επανεξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο και να υπάρξει επανεκτίμηση της κατάστασης του.

Η κατάσταση του παρουσίασε σημαντική βελτίωση τις ημέρες που ακολούθησε το πρόγραμμα αποθεραπείας. Έτσι αποφασίστηκε να γίνει σήμερα λεπτομερής εξέταση, να ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα και να διαπιστωθεί αν υπάρχει περίπτωση να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου (31/8, 19:00).

Το ματς κόντρα στους Ίβηρες είναι must win για την Ελλάδα για να μείνει... ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης, αφού η ήττα από την Ουκρανία δυσκόλεψε πολύ τα πράγματα.