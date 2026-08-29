Η Ελλάδα βρίσκεται στα... σχοινιά μετά την ήττα από την Ουκρανία σε σχέση με την πρόκριση της στο Παγκόσμιο και το ποσοστό της στα τρίποντα την πληγώνει.

Σε τρίτο σερί ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου του 2027, η Εθνική μας παρουσιάστηκε πολύ κατώτερη των περιστάσεων στην Ρίγα και έφτασε τις τρεις σερί ήττες.

Το τελικό 82-76 δυσκόλεψε πάρα πολύ η υπόθεση της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο και πλέον η Ελλάδα πρέπει να πάει μέχρι το τέλος με 5 σερί νίκες (ή με 4 και συνδυασμό αποτελεσμάτων) για να βρεθεί στο Παγκόσμιο.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει να λύσει αρκετά θέματα και στις δύο μεριές του παρκέ για να επιστρέψει στις νίκες αρχής γενομένης από το ματς της Δευτέρας στο T-Center κόντρα στην Ισπανία.

Για να γίνει αυτό, η Ελλάδα θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να φτιάξει και το ποσοστό της στα τρίποντα που την πληγώνει. Στα τρία τελευταία της παιχνίδια στα προκριματικά η Εθνική σουτάρει με 28/106 κάτι που μεταφράζεται σε ποσοστό 26%.

Αυτό απαιτεί βελτίωση και σίγουρα είναι κάτι που απασχολεί τον Kill Bill και το επιτελείο του.

Οι προσπάθειες τριών πόντων στα τρεις τελευταίες ήττες

Στην ήττα από την Ρουμανία με 73-66, η Ελλάδα σούταρε με 12/38 τρίποντα

Στη ήττα με 56-71 από την Πορτογαλία, η Ελλάδα είχε 7/36 τρίποντα

Στην ήττα με 82-76 από την Ουκρανία, η Εθνική τελείωσε με 9/32 τρίποντα

Τι κάνει η Ισπανία στα τρίποντα

Επόμενη αντίπαλος της Εθνικής μας, η Ισπανία τη Δευτέρα, στο T-Center. Εκεί η νίκη είναι μονόδρομος. Όπως θα πρέπει η Ελλάδα να βελτιώσει το ποσοστό της στα τρίποντα για να αυξήσει τις πιθανότητες για νίκη, έτσι θα πρέπει να παίξει καλή περιφερειακή άμυνα και να κρατήσει και την Ισπανία στο χαμηλό ποσοστό της.

Κόντρα στους Πορτογάλους είχαν 11/33 τρίποντα, ενώ απέναντι στην Γεωργία τα... έσπασαν με 9/41. Τέλος με τη Δανία σούταραν με 14/33 τρίποντα. Συνολικά δηλαδη στα τρία τελευταία παιχνίδια τους μέτρησαν 34/107, δηλαδή ποσοστό 31%.

Σίγουρα είναι λίγο καλύτερο ποσοστό από της Εθνικής μας, αλλά όχι πολύ μεγάλο. Αν εξαιρέσουμε τη νίκη τους με τη Δανία, στα άλλα δύο ματς δεν σούταραν καλά.

Η Ισπανία μετρά 2 σερί ήττες και 2 ήττες στα τρία τελευταία της ματς. Πληγώθηκε εντός έδρας από την Πορτογαλία στην τελευταία αναμέτρηση της.