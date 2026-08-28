Μπαγκάτσκις: «Η Ελλάδα έχει μεγάλα ονόματα, είναι σημαντικό ότι κερδίσαμε»

Ο προπονητής της Ουκρανίας στάθηκε τη νίκη της ομάδας του επί της Ελλάδας για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στην πρεμιέρα της Β΄ φάσης των Προκριματικών η Ουκρανία επικράτησε της Ελλάδας με 82-76 και έκανε ένα ακόμα βήμα για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Άιναρς Μπαγκάτσκις στάθηκε στα σκαμπανεβάσματα της Εθνικής μας ενώ υπογράμμισε ότι στο τέλος της ημέρας η νίκη είναι αυτή που μετράει.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε, το πώς τα καταφέραμε είναι δευτερεύον. Η Ελλάδα έχει μεγάλα ονόματα, παίκτες Ευρωλίγκας, αλλά ελέγξαμε το παιχνίδι» δήλωσε ο Λετονός προπονητής της εθνικής Ουκρανίας και συνέχισε:

«Στις λίγες φορές που πήραμε καλή διαφορά οι Έλληνες με την εμπειρία τους επέστρεψαν και μας τιμώρησαν σε κάθε ευκαιρία που τους δίναμε. Αυτό πρέπει να το διορθώσουμε για τη συνέχεια. Πρέπει να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας».