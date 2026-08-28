Δείτε το πρόγραμμα της Εθνικής μας ομάδας μέχρι το φινάλε των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027.

Η Εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να πάρει την τέταρτή της νίκη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Έπαιξε κόντρα στην Ουκρανία και γνώρισε την ήττα με 82-76, πράγμα που την αφήνει χαμηλά στη βαθμολογία του ομίλου.

Πλέον τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα ενόψει της συνέχειας. Η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να φτάσει σε πολύ μεγάλες νίκες, προκειμένου να διεκδικήσει ένα εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Η αρχή πρέπει να γίνει τη Δευτέρα (31/08, 19:00) κόντρα στην Ισπανία στο «T-Center», σε ένα ματς που είναι... τελικός. Συνολικά απομένουν πέντε ματς για τη «γαλανόλευκη».

Το πρόγραμμα της Εθνικής στα προκριματικά