Εθνική: Το πρόγραμμά της μέχρι το φινάλε των προκριματικών
Η Εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να πάρει την τέταρτή της νίκη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Έπαιξε κόντρα στην Ουκρανία και γνώρισε την ήττα με 82-76, πράγμα που την αφήνει χαμηλά στη βαθμολογία του ομίλου.
Πλέον τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα ενόψει της συνέχειας. Η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να φτάσει σε πολύ μεγάλες νίκες, προκειμένου να διεκδικήσει ένα εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.
Η αρχή πρέπει να γίνει τη Δευτέρα (31/08, 19:00) κόντρα στην Ισπανία στο «T-Center», σε ένα ματς που είναι... τελικός. Συνολικά απομένουν πέντε ματς για τη «γαλανόλευκη».
Το πρόγραμμα της Εθνικής στα προκριματικά
31 Αυγούστου 2026: Ελλάδα - Ισπανία
26 Νοεμβρίου 2026: Ελλάδα - Γεωργία
29 Νοεμβρίου 2026: Ισπανία - Ελλάδα
26 Φεβρουαρίου 2027: Ελλάδα - Ουκρανία
- 1 Μαρτίου 2027: Γεωργία - Ελλάδα
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