Σπανούλης: «Να αντιδράσουμε και να δείξουμε καλύτερη εικόνα»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για την εικόνα της Εθνικής κόντρα στην Ουκρανία, αλλά και το ματς που ακολουθεί με την Ισπανία.

Η Εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027. Φιλοξενήθηκε από την Ουκρανία στη Ρίγα και γνώρισε την εκτός έδρας ήττα με 82-76.

Ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, μίλησε για αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα, την εικόνα της ομάδας, αλλά και που θα χρειαστεί βελτίωση ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων.

Όσα είπε ο Σπανούλης

«Πιστεύω ήταν πιο physical από εμάς και μία ταχύτητα πιο πάνω. Παρόλα αυτά τα παιδιά προσπάθησαν. Έδωσαν ότι μπορούσαν. Πιστεύω στο 48-48 πήραμε κακές επιλογές και άλλαξε το μομέντουμ. Πιστεύω θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Θέλαμε να κερδίσουμε, αλλά πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας και να προχωρήσουμε. Έχουμε πέντε παιχνίδια, πρώτα αυτό με την Ισπανία και έχουμε μόνο αυτό στο μυαλό μας.

Δεν κοιτάμε αν χρειάζεται το 5/5, το 4/4 ή το 3/3. Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν μας ενδιαφέρει τι συνδυασμοί υπάρχουν. Σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι, πρέπει να αντιδράσουμε και να δείξουμε καλύτερη εικόνα. Να αυξήσουμε την ενέργειά μας και το physicality. Όσο περνάει το παιχνίδι, κουραζόμαστε πολύ. Να είμαστε καλύτεροι επιθετικά και να μοιράζουμε σωστά την μπάλα. Κάνουμε κατάχρηση της ντρίμπλας.

Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να είμαστε καλύτεροι σε άμυνα κι επίθεση και να παίξουμε με μεγαλύτερη ενέργεια σε μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Ο Νικ (Καλάθης) ήταν πολύ καλός, αλλά δεν χτυπήσαμε καλά τις αλλαγές των Ουκρανών και δεν χτυπήσαμε όπως θα ήθελα τον ψηλό τους, τον Σκαπίντσεφ, που είναι βαρύς».