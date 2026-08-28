Μήτογλου: «Πιστεύουμε στους εαυτούς μας, μπορούμε να προκριθούμε»
Η Εθνική Ελλάδας δεν τα κατάφερε στην Ρίγα και ηττήθηκε από την Ουκρανία με 82-76 με αποτέλεσμα να δυσκολέψει πολύ το έργο της όσον αφορά την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Μετά το τέλος του αγώνα ο Ντίνος Μήτογλου εξέφρασε την πίστη του για τη συνέχεια λέγοντας ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα.
«Ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε λίγο καλύτερα σε αυτό το κομμάτι και να βάλουμε περισσότερα σουτ. Δεν τα καταφέραμε» είπε αρχικά ο διεθνής φόργουορντ/σέντερ και συνέχισε:
«Πρέπει να το βγάλουμε από το μυαλό μας. Μπορούμε να προκριθούμε, πιστεύουμε στους εαυτούς μας και στην ομάδα. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό μας σε τρεις μέρες και εστιάζουμε σε αυτό».
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