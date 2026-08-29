Η FIBA παρουσίασε το εντυπωσιακό Top-10 των προκριματικών αγώνων της Παρασκευής ενόψει MundoBasket 2027.

Καρφώματα, τάπες, ασίστ, εντυπωσιακές ατομικές ενέργειες και άλλα πολλά! Η FIBA δημοσίευσε ένα «φαντασμαγορικό» video με τις 10 καλύτερες φάσεις των προκριματικών αγώνων της Παρασκευής ενόψει MundoBasket 2027.

Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Ουκρανίας και πλέον χρειάζεται πάση θυσία τη νίκη κόντρα στην Ισπανία (31/08, 19:00) στο «T-Center» προκειμένου να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 στο Κατάρ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πλούσιο μπασκετικό θέαμα παρουσίασαν και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις με τη FIBA να ξεχωρίζει τις δέκα πιο θεαματικές φάσεις των χθεσινών παιχνιδιών. Σότο, Αλιμπέγκοβιτς και Κέτα κλέβουν την παράσταση, ανάμεσα σε άλλες εξίσου φοβερές φάσεις.

Δείτε το video: