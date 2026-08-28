Δείτε τα highlights της ήττα της Εθνικής μας από την Ουκρανία στη Ρίγα για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Εθνική μας ομάδα δεν τα κατάφερε στην Ρίγα και γνώρισε την ήττα από την Ουκρανία με 82-76 με αποτέλεσμα να... μπει στα σχοινιά όσον αφορά τη πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και πλέον θα πρέπει να κάνει την υπέρβαση για να πετύχει τον στόχο της.

Ο Κόβλιαρ (18π.) ήταν εκείνος που ηγήθηκε των Ουκρανών, ενώ ο Σούλγκα τον ακολούθησε σε απόδοση, την ώρα που ο Νικ Καλάθης (17π., 8ασ.) πάλευε... σχεδόν μόνος του για την Ελλάδα.