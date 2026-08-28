Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει την προσπάθεια της «γαλανόλευκης» στην επώδυνη ήττα από την ανώτερη Ουκρανία και το αρκετά πιθανό σενάριο του αποκλεισμού από το ραντεβού στο Κατάρ και εστιάζει στον τελικό του “T-Center” με την Ισπανία.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η αύρα του χάλκινου μεταλλίου που κατακτήσαμε πριν από σχεδόν 12 μήνες στην γούρική Ρίγα και στο ίδιο γήπεδο, παρουσία και των συγκινητικών «πελαργών» που ήταν και πάλι στο πλευρό της Εθνικής μας ομάδας στις κατά τα άλλα άδειες κερκίδες της “Xiaomi Arena”, ήταν φανερό ότι δεν μπορούσαν να μας δώσουν την ώθηση που χρειαζόμαστε.

Η Ουκρανία του Μιχάιλιουκ και του Κόβλιαρ που παρουσίασε ο Άϊναρς Μπαγκάτσκις, ήταν πολύ διαβασμένη και όταν άρχισε να βάζει τα σουτ (9/19 τριπ. στο 2ο μέρος), πήρε την απόσταση που χρειαζόταν και η οποία στο τέλος της έφτασε για να πάρει μία νίκη-χρυσάφι (82-76), που για την «επίσημη αγαπημένη» ήταν σχεδόν… «καταδίκη»!

Δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία ότι ο στόχος της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο έχει ξεθωριάσει περισσότερο από ποτέ και η προοπτική του αποκλεισμού από την τελική φάση (αν συμβεί αυτό, θα έχουμε νεκρό καλοκαίρι του χρόνου και να παίξουμε σε δύο προολυμπιακά τουρνουά για να πάμε στο Λος Άντζελες το 2028), δείχνει σφόδρα πιθανή.

Κακά τα ψέματα, μετά την κάκιστη εικόνα του Ιουλίου και τις «σφαλιάρες» από Ρουμανία και Πορτογαλία, δεν ήταν εύκολο να ξαναγίνουμε ανταγωνιστική ομάδα μέσα σε δύο εβδομάδες προπονήσεων, στα μέσα του Αυγούστου!

Ειδικότερα όταν μας αναγκαστικά πάμε στον «πόλεμο» με επτά πρωτοκλασάτες απουσίες (Γ.Αντετοκούνμπο, Κ.Σλούκα, Ν.Αβδάλα, Αλ.Σαμοντούροφ, Β.Ζούγρη, Β.Χαραλαμπόπουλο & Ν.Ρογκαβόπουλο) και επαναφέροντας δύο διεθνείς (Καλάθη και Ντόρσεϊ) που είχαν να φορέσουν ένα και δύο χρόνια αντίστοιχα το εθνόσημο.

Αν υπάρχει κάτι θετικό που μπορούμε να κρατήσουμε από την 3η σερί μας ήττα στα προκριματικά, αυτό είναι ο περιορισμός της διαφοράς που, λίγα λεπτά πριν το τέλος, είχε φτάσει στο -14 (80-66). Αλλά για να φτάσουμε μέχρι τον Νοέμβριο και να έχουμε ακόμη μαθηματικές ελπίδες (η Ουκρανία και η Γεωργία δεν θα έχει πλέον στην διάθεσή της τους NBAers), θα πρέπει να νικήσουμε την Δευτέρα (31/08, 19.00), την Ισπανία.

Έναν αντίπαλο που κατά πάσα πιθανότατα θα τερματίσει πρώτος και είναι ισχυρότερος από την Ουκρανία! Μπορούμε να το κάνουμε; Με βάση την εικόνα μας, οι πιθανότητές δεν είναι με το μέρος μας!

Προσωπικά, ωστόσο, την Εθνική την περίμενα χειρότερη στο αποψινό ματς που έγινε στην λετονική πρωτεύουσα. Σε μεγάλα διαστήματα του παιχνιδιού, όμως, έβγαλε έναν χαρακτήρα, έδειξε αρχές στην άμυνα και έπαιξε με μαχητικότητα και διάθεση!

Τα παραπάνω στοιχεία, όμως, δεν έφταναν απέναντι σε μία ομάδα που είχε μεγαλύτερη ενέργεια, ένταση και αθλητικότητα και όταν χρειάστηκε βρήκε λύσεις από τους ποιοτικούς παίκτες (Μιχάϊλιουκ, Κόβλιαρ και Σούλγκα) και όχι (Τκατσένκο, Βοϊναλόβιτς και Μπομπρόφ μας έκαναν μεγάλη ζημιά).