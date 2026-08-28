Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Είναι δύσκολη η κατάσταση, δεν είμαστε εδώ μόνο για τις χαρές και τα πανηγύρια!»

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε αμέσως μετά την ήττα της Εθνικής Ελλάδας από την Ουκρανία με 82-76 στη Ρίγα, που δυσκολεύει το έργο της γαλανόλευκης για το MundoBasket 2027.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ αμέσως μετά την ήττα της Εθνικής Ελλάδας από την Ουκρανία με 82-76 στη Ρίγα της Λετονίας! Ο παίκτης της γαλανόλευκης στάθηκε στις παραπάνω ασίστ των Ουκρανών, τόνισε πως η ομάδα οφείλει να βγάλει αντίδραση και έδωσε το έναυσμα για το «must win» παιχνίδι κόντρα στην Ισπανία (31/08, 19:00) στο «Telekom Center Athens».

Πλέον, η κατάσταση έχει δυσκολέψει για το εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που διατηρεί ωστόσο μαθηματικές ελπίδες για να βρεθεί στο MundoBasket 2027 στο Κατάρ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Θανάση Αντετοκούνμπο:

«Αν δεις τη στατιστική, έχουν σχεδόν τα ίδια νούμερα. Είχαμε παραπάνω ασίστ. Αλλά κόλλησε η επίθεση, σαν να είχαμε έναν αόρατο τοίχο. Όταν φτάναμε στον πόντο δεν μπορούσαμε να προσπεράσουμε. Είναι δύσκολη η κατάσταση, τίποτα δεν είναι εύκολο στη ζωή. Δεν έχουμε προλάβει να πούμε κάτι ακόμα. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί τη Δευτέρα με την Ισπανία, δεν γίνεται αλλιώς. Να δούμε το παιχνίδι και να πάμε στο επόμενο, αυτό σημαίνει να είσαι επαγγελματίας. Δεν είμαστε εδώ μόνο στις χαρές και στα πανηγύρια, αλλά και στα δύσκολα. Ευχαριστούμε όσους ήρθαν εδώ. Θέλαμε να τους δώσουμε μια νίκη, αλλά δεν μπορέσαμε. Πάμε για τη Δευτέρα».