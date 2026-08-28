Εθνική: Η μέρα και ώρα του αγώνα με την Ισπανία
Η Εθνική μας ομάδα δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ουκρανία, καθώς γνώρισε την εκτός έδρας ήττα με 82-76. Η «γαλανόλευκη» έχει μπει σε μπελάδες και πλέον έχει μπροστά της ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι το οποίο έχει τον χαρακτήρα «τελικού».
Τη Δευτέρα (31/08), η Ελλάδα θα υποδεχθεί την Ισπανία στη «T-Center». Ένα ματς το οποίο είναι must win, καθώς άμα παραμείνει στις 3 νίκες η Εθνική, το όνειρο της πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης θα απομακρυνθεί πολύ.
Το τζάμπολ στην αναμέτρηση, έχει οριστεί για τις 19:00.
Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής (9ος Όμιλος)
- Ισπανία 5-1 *
- Ουκρανία 5-2
- Γεωργία 4-3
- Μαυροβούνιο 4-3
- Πορτογαλία 3-3 *
- Ελλάδα 3-4
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.