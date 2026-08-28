Δείτε πότε παίζει η Εθνική μας ομάδα κόντρα στην Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ.

Η Εθνική μας ομάδα δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ουκρανία, καθώς γνώρισε την εκτός έδρας ήττα με 82-76. Η «γαλανόλευκη» έχει μπει σε μπελάδες και πλέον έχει μπροστά της ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι το οποίο έχει τον χαρακτήρα «τελικού».

Τη Δευτέρα (31/08), η Ελλάδα θα υποδεχθεί την Ισπανία στη «T-Center». Ένα ματς το οποίο είναι must win, καθώς άμα παραμείνει στις 3 νίκες η Εθνική, το όνειρο της πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης θα απομακρυνθεί πολύ.

Το τζάμπολ στην αναμέτρηση, έχει οριστεί για τις 19:00.

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής (9ος Όμιλος)