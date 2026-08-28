Εθνική: Η βαθμολογία στον όμιλό της μετά την ήττα από την Ουκρανία
Την τρίτη της διαδοχική ήττα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 γνώρισε η Εθνική μας ομάδα. Φιλοξενήθηκε από την Ουκρανία στη Ρίγα και ηττήθηκε με 82-76, με το ρεκόρ της «γαλανόλευκης» να είναι πλέον 3-4.
Μία ήττα που «πονάει» και πλέον η Ελλάδα έχει μπει σε μπελάδες και θέλει οπωσδήποτε τη νίκη την επόμενη αγωνιστική κόντρα στην Ισπανία στο «T-Center». Πλέον δύο ομάδες στον όμιλο έχουν από τέσσερις νίκες (Γεωργία, Μαυροβούνιο) και δύο από πέντε (Ισπανία, Ουκρανία).
Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής (9ος Όμιλος)
- Ισπανία 5-1 *
- Ουκρανία 5-2
- Γεωργία 4-3
- Μαυροβούνιο 4-3
- Πορτογαλία 3-3 *
- Ελλάδα 3-4
1η αγωνιστική (28/08)
- Γεωργία - Μαυροβούνιο 101-74
- Ουκρανία - Ελλάδα 82-76
- Ισπανία - Πορτογαλία (22:00)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.