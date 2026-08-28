Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής, μετά την ήττα από την Ουκρανία στη Ρίγα.

Την τρίτη της διαδοχική ήττα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 γνώρισε η Εθνική μας ομάδα. Φιλοξενήθηκε από την Ουκρανία στη Ρίγα και ηττήθηκε με 82-76, με το ρεκόρ της «γαλανόλευκης» να είναι πλέον 3-4.

Μία ήττα που «πονάει» και πλέον η Ελλάδα έχει μπει σε μπελάδες και θέλει οπωσδήποτε τη νίκη την επόμενη αγωνιστική κόντρα στην Ισπανία στο «T-Center». Πλέον δύο ομάδες στον όμιλο έχουν από τέσσερις νίκες (Γεωργία, Μαυροβούνιο) και δύο από πέντε (Ισπανία, Ουκρανία).

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής (9ος Όμιλος)

Ισπανία 5-1 * Ουκρανία 5-2 Γεωργία 4-3 Μαυροβούνιο 4-3 Πορτογαλία 3-3 * Ελλάδα 3-4

1η αγωνιστική (28/08)