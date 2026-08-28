Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είπε «όχι» σε προσπάθεια του Βοϊναλόβιτς να σκοράρει με lay up.

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Ουκρανία εκτός έδρας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027. Μετά από τρίποντο του Λαρεντζάκη στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, χάρισε ένα εξαιρετικό highlight.

Ενώ η Ουκρανία ήταν μπροστά στο σκορ με 22-17, ο Βοϊναλόβιτς προσπάθησε να σκοράρει με lay up, όμως ο Θανάσης του είπε «όχι» με ένα εντυπωσιακό μπλοκ.