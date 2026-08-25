Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Τα... στάζει στην προπόνηση της εθνικής Ισπανίας
Η Εθνική Ελλάδας μπορεί να έχει μπροστά της το πολύ κρίσιμο παιχνίδι με την Ουκρανία στη Ρίγα (28/08, 19:00) ωστόσο ακολουθεί και το εντός έδρας ματς στο «Telekom Center Athens» απέναντι στην Ισπανία (31/08, 19:00).
Η «φούρια ρόχα» βρίσκεται φυσικά σε πολύ καλύτερη βαθμολογικά θέση (5-1) σε σχέση με την Ελλάδα (3-3) ωστόσο θέλει από τη πλευρά της το δικό της 2/2 στις αναμετρήσεις με Πορτογαλία (28/08, 22:00) και την Εθνική μας ομάδα.
Στην προεπιλογή βρίσκεται και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ του Παναθηναϊκού, ο οποίος αποτελεί βασικότατο στέλεχος της Ισπανίας. Μάλιστα στις προπονήσεις έχει φροντίσει να... βρει το χέρι του και να ευστοχεί από τα... επτά μέτρα όπως φαίνεται και στο βίντεο που «μοίρασε» η ομοσπονδία μπάσκετ από τη χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου.
📹 El rango de @juanchiviris41 🎯— Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 25, 2026
El 'and one' de Pradi 💥#LaFamilia #SomosEquipo pic.twitter.com/XYL5ZMFAY2
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