Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κλέβει την παράσταση στις προπονήσεις της εθνικής Ισπανίας ενόψει των δύο Προκριματικών αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Εθνική Ελλάδας μπορεί να έχει μπροστά της το πολύ κρίσιμο παιχνίδι με την Ουκρανία στη Ρίγα (28/08, 19:00) ωστόσο ακολουθεί και το εντός έδρας ματς στο «Telekom Center Athens» απέναντι στην Ισπανία (31/08, 19:00).

Η «φούρια ρόχα» βρίσκεται φυσικά σε πολύ καλύτερη βαθμολογικά θέση (5-1) σε σχέση με την Ελλάδα (3-3) ωστόσο θέλει από τη πλευρά της το δικό της 2/2 στις αναμετρήσεις με Πορτογαλία (28/08, 22:00) και την Εθνική μας ομάδα.

Στην προεπιλογή βρίσκεται και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ του Παναθηναϊκού, ο οποίος αποτελεί βασικότατο στέλεχος της Ισπανίας. Μάλιστα στις προπονήσεις έχει φροντίσει να... βρει το χέρι του και να ευστοχεί από τα... επτά μέτρα όπως φαίνεται και στο βίντεο που «μοίρασε» η ομοσπονδία μπάσκετ από τη χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου.