Η Ισπανία ήταν ανώτερη στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο μετά το 81-58 επί της Γερμανίας.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε το Παγκόσμιο Γυναικών για την Ισπανία. Έδειξε την ποιότητα της και πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο μετά το 81-58 επί της Γερμανίας.

Έτσι επανήλθε στο βάθρο μετά από την προ τετραετίας απουσίας από το Σίδνεϊ όπου δεν ταξίδεψε καν για να συμμετάσχει στη διοργάνωση. Ένα στιγμιαίο ξέσπασμα των παικτριών του Λάνγκε έφερε τη διαφορά στους 4 πόντους στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (40-36). Η Ρακέλ Καρέρα έκανε ένα σχεδόν τέλειο παιχνίδι και η Λιάνα Μαρτίν απλά ήταν ασταμάτητη.

Η Γερμανία είχε μόλις 3 παίκτριες με διψήφιο αριθμό πόντων, τα σουτ από την περιφέρεια δεν βρήκαν στόχο κι έτσι το παιχνίδι΄έφυγε ξανά από τα χέρια τους. Και δεν ξαναήρθε ποτέ. Η διαφορά αυξήθηκε και πάνω από τους 20 και το Παγκόσμιο πρωτήθλημα, με τις Ισπανίδες να ελέγχουν το ματς μέχρι το τέλος.

Για τις νικήτριες 22 είχε η Μάρτιν και 15 η Καρέρα, ενώ στον αντίποδα Σαμπαλί και Πίτερσον είχαν από 13 πόντους.