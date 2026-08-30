Χουάντσο: «Θα παίξω στο σπίτι μου, αλλά με κόκκινη φανέλα»
Η Εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται για ένα παιχνίδι που έχει τον χαρακτήρα τελικού. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο «T-Center» (31/08, 19:00).
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ επιστρέφει στο «T-Center» αλλά αυτή τη φορά, δεν θα είναι με τον Παναθηναϊκό, αλλά με την εθνική του ομάδα. Ο Ισπανός φόργουορντ, έκανε το δικό του σχόλιο για το προσεχές ματς και είπε ότι θα παίξει με κόκκινη φανέλα στο σπίτι του, όπου αυτό το χρώμα είναι... απαγορευμένο.
Όσα είπε ο Χουάντσο
«Θα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, αλλά και σημαντικό. Και οι δύο ομάδες χρειαζόμαστε τη νίκη. Πηγαίνουμε ορεξάτοι για τη νίκη. Είναι ιδιαίτερο παιχνίδι για εμένα, γιατί παίζω σπίτι μου, αλλά λίγο διαφορετικό γιατί τώρα θα φοράω κόκκινα κι εκεί το κόκκινο απαγορεύεται. Πρέπει να το απολαύσουμε. Θα παλέψω και θα κάνω τα πάντα για αυτή τη φανέλα (της Ισπανίας), όπως πάντα. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τα λάθη από το προηγούμενο παιχνίδι και οι νέοι θα συνεχίσουν τα μαθαίνουν.
Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τις προάλλες, αλλά δεν τα καταφέραμε. Πρέπει να βελτιωθούμε και να μάθουμε από τα λάθη μας. Είναι μακρύς ο δρόμος. Αυτό που μου άρεσε από εκείνο το παιχνίδι είναι ότι οι νεαροί παίκτες πάλεψαν κι αυτό δείχνει ότι θέλουν να μάθουν και να είναι ανταγωνιστικοί. Θα κάνουν πολλές ήττες στο μέλλον, όλοι μας έχουμε κακά παιχνίδι, αλλά πρέπει να μαθαίνουμε από αυτά και να βάζουμε ως στόχο τη νίκη».
📹 @juanchiviris41 afronta este lunes un partido 𝐌𝐔𝐘 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 Mpara él con #LaFamilia en Atenas 🇬🇷— Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 30, 2026
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