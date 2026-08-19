Σπανούλης: «Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει εγωισμός και ο στόχος που έχουμε βάλει να περάσουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, εστίασε στον εγωισμό που πρέπει να βγάλει η Εθνική και έθεσε ως μοναδικό στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Βασίλης Σπανούλης, στάθηκε στην κακή εικόνα που είχε η γαλανόλευκη στις προηγούμενες ήττες και έδωσε το έναυσμα για την πρόκριση στο MundoBasket 2027.

Ακόμη, μίλησε για εγωισμό και υπογράμμισε πως υπάρχει κατανόηση για την απογοήτευση λόγω των κακών εμφανίσεων. Εν συνεχεία, υποστήριξε πως οι παίκτες του πρέπει να διαχειρίζονται τις διάφορες καταστάσεις και να βελτιώνονται παιχνίδι με το παιχνίδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη:

«Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει ένας στόχος που έχουμε βάλει, να περάσουμε στο Παγκόσμιο. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή όλοι ξέρουμε τη διαδικασία, θα υπάρχουν και καλέες και κακές στιγμές. Δεν μας άρεσε η εικόνα μας στο προηγούμενο παράθυρο, μην γελιόμαστε. Βέβαια το κάναμε πολύ μεγαλύτερο από δύο κακές εμφανίσεις. Το καταλαβαίνουμε, κανείς δεν θέλει να χάνει. Έγινε και πρέπει να οργανωθούμε και να παρουσιαστούμε καλύτεροι.

Όλα είναι καλά, τα παιδιά καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Έχουμε μια εβδομάδα και κάτι παραπάνω να προετοιμαστούμε. Έχουμε στοχεύσει στο παιχνίδι με την Ουκρανία, προετοιμαζόμαστε γι αυτό το παιχνίδι και είμαι σίγουρος ότι θα δείξουμε το καλό μας πρόσωπο.

Έχω καταλάβει ότι σε κάθε παράθυρο οι ομάδες είναι διαφορετικές. Έχουμε 2 εβδομάδες να προετοιμαστούμε, έχουμε και 2 φιλικά που μας βοηθάνε πολύ. Έχουμε και την ποιότητα και τον εγωισμό να βγάλουμε μια καλύτερη εικόνα.

Αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας υπάρχει μόνο η Ουκρανία. Υπάρχει μόνο το πώς εμείς θα παρουσιαστούμε στην καλύτερη κατάσταση σωματικά και πνευματικά. Τα παιδιά δουλεύουν. Όλοι πήγαν διακοπές, όλοι ξεκουράστηκαν. Μετά από διακοπές θες μια εβδομάδα, 10 μέρες να βρεις τα πατήματά σου, οπότε έχουμε επικεντρώσει σε κάποια θέματα που θα μας βοηθήσουν.

Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει εγωισμός και το ότι δεν μας άρεσε πώς παίξαμε στο τελευταίο παράθυρο. Μην επικεντρωνόμαστε μόνο στο κακό. Η ομάδα αυτή κέρδισε μετάλλιο πριν ένα χρόνο. Καλώς ή κακώς περιμένουμε 1-2 κακές εμφανίσεις για να φορτώσουμε τεράστια πίεση και καλά κάνουν πολλοί, αλλά εμένα δεν με αγγίζει αυτό. Για μένα το πιο σημαντικό είναι η διαχείριση των καταστάσεων, να αναλαμβάνεις ευθύνες, να βλέπεις τα λάθη σου και να βελτιώνεσαι.

Πάντα ένας προπονητής θέλει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες ή όλους τους παίκτες. Επικεντρώνομαι σε αυτούς που είναι εδώ και αυτοί καταβάλουν τεράστια προσπάθεια».