Τα εισιτήρια...φεύγουν για το ματς της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία στο T-Center (31/8, 19:00) και πάμε προς sold out.

Η Εθνική μας ομάδα ηττήθηκε από την Ουκρανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου και πλέον παίζει ένα από τα τελευταία χαρτιά της για πρόκριση στην τελική φάση. Η Ελλάδα κοντράρεται με την Ισπανία την Δευτέρα (19:00) και θέλει μόνο νίκη για να ελπίζει.

Η ΕΟΚ ενημέρωσε τους φίλους της Εθνικής πως εχουν απομείνει λιγότερα από 2.500 εισιτήρια μέχρι να φτάσουμε στο sold out. Οι φίλαθλοι έχουν αγκαλιάσει για μία ακόμη φορά την επίσημη αγαπημένη στην προσπάθεια που κάνει για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.

Aναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΟΚ

Η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει αύριο (31/8, 19.00) την Ισπανία και όπως όλα δείχνουν ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί με το Telekom Center Athens γεμάτο, καθώς έχουν απομείνει λιγότερα από 2.500 εισιτήρια διαθέσιμα.

Οι φίλαθλοι έχουν αγκαλιάσει για μία ακόμη φορά την επίσημη αγαπημένη στο δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 και αποδεικνύουν στην πράξη πως είναι #pantadipla στην Εθνική Ομάδα! Για να εξασφαλίσετε τη δική σας θέση και να βρεθείτε κι εσείς στο πλευρό της, μπορείτε να κάνετε κλικ ΕΔΩ.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσα από την πλατφόρμα της ticketmaster. Για την αγορά εισιτηρίου απαιτούνται ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας, αλλά όχι η διαδικασία μέσω gov.

Παιδιά ως πέντε ετών εισέρχονται δωρεάν στο γήπεδο. Για εισιτήρια ΑμεΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ticketmaster στο (+30) 211 19 81 535, καθημερινά 10:00–20:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο [email protected].

Για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τον αγώνα από τις Premium Suites η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω του email [email protected], στο οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε και για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα εισιτήρια.

Η Εθνική Ομάδα θα σας περιμένει στο Telekom Center Athens στις 31 Αυγούστου!