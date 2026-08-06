Γνωστή έγινε η προεπιλογή της Ουκρανίας για τα παράθυρα του Αυγούστου, όπου θα αντιμετωπίσει την Εθνική μας ομάδα.

Η Εθνική μας ομάδα πήρε την πρόκριση για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027. Στα παράθυρα του Αυγούστου, θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία εκτός έδρας και την Ισπανία εντός.

Για τα προσεχή ματς, έγινε γνωστή η προεπιλογή της Ουκρανίας. Από όλες τις επιλογές, αυτός που ξεχωρίζει είναι αδιαμφισβήτητα ο Μιχάιλιουκ, ο οποίος αγωνίζεται στο NBA.

Η προεπιλογή της Ουκρανίας

Ολεκσάντρ Κοβλιάρ (Μπούντουτσνοστ), Ντένις Λουκάσοφ (Ρίγα), Γεγκόρ Σούσκιν (Κίεβο), Ίλια Τιρτίσνικ (Καταρζάνο), Μαξίμ Σούλγκα (Μπόστον Σέλτικς), Σβιάτοσλαβ Μιχάιλιουκ (Γιούτα Τζαζ), Ιβάν Τσατσένκο (Ζαντάρ), Ολεκσάντρ Κομπζίστι (Όρεγκον), Αντρέι Βοϊνάλοβιτς (Ταουράγκε), Αρτέμ Κοβάλεφ (Γιάνκι Αρκ), Βιάτσεσλαβ Μπομπρόφ (Ντινάμο), Ντανιίλ Σέλιστ (Οβιέδο), Ρόστισλαβ Νοβίτσκι (VEF), Μαξίμ Κλίτσκο (Ντινάμο), Ντμίτρο Σκαπίντσεφ (Κορούνια), Άλεξ Λεν