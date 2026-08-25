Στα γραφεία της ΕΟΚ η νέα διοίκηση της ΚΟΚ

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, υποδέχθηκε τους εκπροσώπους της Κυπριακής Ομοσπονδίας.

Η Εθνική Ανδρών συνέχισε με νίκη στα φιλικά της , αφού επικράτησε της Κύπρου με 82-75 πριν τα κρίσιμα ματς με Ουκρανία (28/8) και Ισπανία (31/8) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Mια μέρα μετά, ο πρόεδρος της Ελληνικής ομοσπονδίας, Βαγγέλης Λιόλιος, υποδέχθηκε τους εκπροσώπους της Κυπριακής που συνοδεύουν την ομάδα, τη νέα ηγεσία της ΚΟΚ που άλλαξε πρόσφατα.

Επιβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο ομοσπονδιών

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΟΚ

Το ιστορικό, πρώτο που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, χθεσινό (24/8) παιχνίδι των Εθνικών ομάδων Ελλάδας και Κύπρου, είχε και… συνέχεια σήμερα στα γραφεία της ΕΟΚ. Εκεί ο πρόεδρος της Ελληνικής ομοσπονδίας, Βαγγέλης Λιόλιος, υποδέχθηκε τους εκπροσώπους της Κυπριακής που συνοδεύουν την ομάδα, τη νέα ηγεσία της ΚΟΚ που άλλαξε πρόσφατα.

Την αντιπροσωπεία αποτελούν ο πρόεδρος της ΚΟΚ, Λούης Δημητρίου, ο Γενικός Διευθυντής, Μαρίνος Μήτρου, και ο υπεύθυνος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης , Δημήτρης Παπαδόπουλος.

Στην εγκάρδια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, παρόντος και του γενικού διευθυντή της ΕΟΚ Ντίνου Σβερκούνου, επιβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο ομοσπονδιών και η αμοιβαία διάθεση για διεύρυνση της συνεργασίας με κάθε δυνατό τρόπο και σε κάθε ευκαιρία.