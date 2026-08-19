Ντόρσεϊ: «Έχουμε δύο σημαντικά ματς, είμαστε εδώ για να κερδίσουμε»
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε τις δικές του δηλώσεις ενόψει των δύο κρίσιμων παιχνιδιών της Εθνικής Ελλάδας απέναντι σε Ουκρανία και Ισπανία στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του MundoBasket 2027.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
«Έχουμε δύο σημαντικά παιχνίδια. Ως ομάδα ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι. Πρέπει να πάρουμε τις νίκες. Είναι εντάξει να έχεις λίγη πίεση, να πάρουμε το καλύτερο από αυτό. Το επίπεδο ανεβαίνει από τα τελευταία παράθυρα, αυτό είναι εντάξει, είναι καλό για εμάς για να προετοιμαστούμε».
Οι δηλώσεις του Τάιλερ Ντόρσεϊ στη Media Day 🇬🇷🏀 pic.twitter.com/Hv6PRdnKRY— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 19, 2026
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