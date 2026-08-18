Εθνική Ομάδα: Τα... ιδιαίτερα του Σπανούλη στον Ντόρσεϊ στην προπόνηση
Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποιεί την προετοιμασία της ενόψει των δύο πολύ κρίσιμων αγώνων με Ουκρανία (28/08) και Ισπανία (31/08), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, ενώ παράλληλα θα δώσει και δύο φιλικά πριν τα επίσημα, απέναντι στην Πολωνία (22/8) και την Κύπρο (24/8).
Στο πλαίσιο της προπόνησης της Δευτέρας (17/08) ξεχώρισε το τετ α τετ του Βασίλη Σπανούλη με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Συγκεκριμένα σε βίντεο που αναρτήθηκε από την Ομοσπονδία φαίνεται ο Λαρισαίος τεχνικός να εξηγεί στον Ντόρσεϊ μία συγκεκριμένη κίνηση.
Δείτε το βίντεο
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