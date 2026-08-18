Ένα σημαντικό προέκυψε στην εθνική ομάδα της Γερμανίας ενόψει των δύο αγώνων για το «Παράθυρο» των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δύο σημαντικά παιχνίδια έχει να δώσει η Γερμανία για την Β' φάση των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς θα υποδεχθεί στην Κολωνία την Ολλανδία (27/08, 21:00) ενώ θα αντιμετωπίσει επίσης την Πολωνία (30/08, 15:45) στο Γκντανσκ.

Ο Άλεξ Μουμπρού θα έχει ωστόσο ένα σημαντικό πρόβλημα να αντιμετωπίσει καθώς δεν μπορεί να υπολογίζει στον σέντερ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Αϊζάια Χάρτενσταϊν, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον αστράγαλο.

Παρόλα αυτά θα βρεθεί στο πλευρό της εθνικής του ομάδας και θα παρακολουθεί παράλληλα και την προετοιμασία που διεξάγεται στο Αμβούργο. Εκεί όπου θα διεξαχθεί και το τουρνουά, Turkish Airlines Supercup (21-22/08). Να σημειωθεί, επίσης, ότι παραμένει εκτός ο Αντρέας Ομπστ ο οποίος έχει πρόβλημα στη μέση και παραμένει αβέβαιο αν θα ενσωματωθεί αργότερα στην εθνική ομάδα.

Η ανακοίνωση της Γερμανικής Ομοσπονδίας:

«Ο Αϊζάια Χάρτενσταϊν (Isaiah Hartenstein) τίθεται εκτός μάχης για τους αγώνες αυτού του καλοκαιριού λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο, παραμένει όμως με την ομάδα στο Αμβούργο για να τη στηρίξει.»

Στις κλήσεις της εθνικής Γερμανίας βρίσκεται και ο Ίζακ Μπόνγκα ο οποίος από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό.

Οι επιλογές του Μουμπρού συμπληρώνονται από τους Μάοντο Λο (Ζαλγκίρις Κάουνας), Ντένις Σρούντερ (Σάρλοτ Χόρνετς), Νέλσον Βάιντελμαν, Κέι Μπρούνκε (Ρίτας Βίλνιους), Ντάβιντ Κράμερ (Ερυθρός Αστέρας), Κόστια Μουσίντι, Όσκαρ ντα Σίλβα (Μπάγερν Μονάχου), Τρίσταν ντα Σίλβα (Ορλάντο Μάτζικ), Μάλτε Ντέλοβ (Άλμπα Βερολίνου), Λούις Ολίντε (Βενέτσια), Γιοχάνες Τίμαν (Μπάγερν Μονάχου) και Ντάνιελ Τάις (Μακάμπι Τελ Αβίβ).