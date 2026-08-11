Γνωστή έγινε η προεπιλογή της Γερμανία για τα παράθυρα του Αυγούστου, με τον Άλεξ Μουμπρού να έχει στη διάθεσή του τρεις NBAers.

Η Γερμανία προετοιμάζεται για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027. Στόχος της προφανώς είναι να περάσει στην τελική φάση και να υπερασπιστεί τον τίτλο της, μιας και είναι η εν ενεργεία παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Ο Άλεξ Μουμπρού, έκανε γνωστή την προεπιλογή της ομάδας του, για τα παράθυρα του Αυγούστου και το ρόστερ είναι... καταπληκτικό. Η Γερμανία που θα μπει στον όμιλο με ρεκόρ 5-1, θα έχει στη διάθεσή της, τρεις NBAers. Τον Ντένις Σρούντερ, τον Τρίσταν Ντα Σίλβα και τον Αϊζάια Χάρτενσταϊν. Διαθέσιμος θα είναι και ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού, Άιζακ Μπόνγκα.

Οι επιλογές της Γερμανίας

Άιζακ Μπόνγκα, Κέι Μπράνκε, Όσκαρ ντα Σίλβα, Τρίσταν ντα Σίλβα, Μάλτε Ντέλοβ, Άιζαϊα Χάρτενσταϊν, Ντέιβιντ Κράμερ, Μάοντο Λο, Κόστια Μουσίδι, Αντρέας Ομπστ, Λουίς Ολίντε, Ντένις Σρούντερ, Ντάνιελ Τάις, Γιοχάνες Τίμαν και Νέλσον Βάιντεμαν

Η Γερμανία θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Ολλανδία στις 27 Αυγούστου, ενώ στις 30 του ίδιου μήνα, θα παίξει εκτός έδρας με την Πολωνία.