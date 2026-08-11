Ντικούδης: «Ο Γιάννης ήθελε να παίξει αλλά η συμμετοχή του θα έθετε σε κίνδυνο τη σωματική του υγεία»

Ο Δήμος Ντικούδης αναφέρθηκε στο θέμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο εξηγώντας τους λόγους που δεν θα ενισχύσει την Εθνική ομάδα στο «παράθυρο» των Προκριματικών.

Το πρωί της Τρίτης έγιναν γνωστές οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη ενόψει των δύο αγώνων για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στην Ουκρανία και την Ισπανία.

Όπως είναι γνωστό απουσίαζε το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον υπεύθυνο των Εθνικών Ομάδων του Δ.Σ. της ΕΟΚ, Δήμο Ντικούδη, να εξηγεί τους λόγους στο «ΕΟΚ Web Radio» για τους οποίους δεν βρισκόταν στο κάλεσμα του ομοσπονδιακού προπονητή.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το «παράθυρο» του Ιουλίου που ολοκληρώθηκε και αυτό που έρχεται στο τέλος Αυγούστου: «Προφανώς είχαμε δύο αρνητικά αποτελέσματα, σε ένα “παράθυρο” που δεν το διαχειριστήκαμε όπως έπρεπε. Τώρα βλέπουμε μια πανστρατιά η οποία μάς δίνει την αισιοδοξία ότι θα πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και θ’ ανατραπεί η κατάσταση. Εύχομαι και ελπίζω αυτό να περάσει σε όλους, Ομοσπονδία, παίκτες και συλλόγους, και η πανστρατιά αυτή να συνεχιστεί και τον χειμώνα, γιατί έρχονται άλλα δύο “παράθυρα” πολύ κρίσιμα και οφείλουμε να κατεβάσουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα για να περάσουμε στο Παγκόσμιο. Πρέπει να αφήσουμε το παρελθόν πίσω και να κοιτάμε μπροστά. Το “αύριο” έρχεται σε λίγες μέρες, τον Νοέμβρη και Φλεβάρη. Έχουμε την ποιότητα και την ομάδα που πρέπει για να είμαστε εκεί, αλλά πρέπει να το δείξουμε και στο γήπεδο αυτό».

Για όσα ισχύουν σχετικά με την ασφάλιση των παικτών του ΝΒΑ και ειδικά του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Τα τελευταία 3 χρόνια το NBA καθιέρωσε για κάποιους παίκτες μια έξτρα ασφάλεια που έχει να κάνει με το συμβόλαιο του παίκτη, την ηλικία, τα παιχνίδια που έχασε μέσα στη χρονιά, τους τραυματισμούς του κλπ. Δε μιλάμε για την ασφάλεια που έχουν όλοι οι NBA παίκτες και καλύπτεται από τη FIBA. Μιλάμε για μία επιπλέον.

Κάθε χρόνο η Ομοσπονδία πληρώνει κανονικά αυτήν την ασφάλεια που απαιτεί το NBA για να παίζει ο Γιάννης κανονικά με την Εθνική. Και το ποσό αυτό δεν είναι μικρό. Δεν είναι σταθερό, αλλά υπολογίστε ότι είναι άνω του ενός εκατομμυρίου. Δόξα τω Θεώ, τα οικονομικά της ΕΟΚ αντέχουν για να καλύψουν το ποσό αυτό. Όταν παραλάβαμε πριν πέντε χρόνια τη Διοίκηση της ΕΟΚ, τα έσοδα της ήταν 3,5 εκατομμύρια και τώρα υπερβαίνουν τα 12. Οι χορηγίες λόγω της επαγγελματικής δουλειάς που γίνεται από το αντίστοιχο τμήμα εξαπλασιάστηκαν. Αυτό μάς δίνει τη δυνατότητα να βοηθάμε οικονομικά τις ομάδες στο αναπτυξιακό τους πρόγραμμα, να επενδύουμε στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΟΚ και να υποστηρίζουμε σωστά τις Εθνικές ομάδες όπως σας προανέφερα με την ασφάλεια του Γιάννη.

Στο θέμα της ασφάλειάς του δεν υπάρχει καμία κρατική χρηματοδότηση γι’ αυτόν τον σκοπό. Όλα αυτά που γράφονται από συγκεκριμένη μερίδα των site περί μη κάλυψης της ασφάλειας, περί υποτιθέμενων ποσών που τα βγάζουν από το μυαλό τους, είναι ασύστολα ψεύδη που έχουν ως μοναδικό σκοπό να πλήξουν την ΕΟΚ, γιατί είναι ανεξάρτητη και δεν την ελέγχουν για να τους κάνει χατίρια. Εννοείται πως δε θα βγαίνουμε ν’ απαντάμε σε κάθε ψέμα από τα δεκάδες που γράφουν, αλλά όποτε εμείς κρίνουμε θα ενημερώνουμε υπεύθυνα τους φιλάθλους, όπως κάνω εγώ τώρα».

Για τις επαφές και τις ενέργειες που έγιναν για το συγκεκριμένο «παράθυρο»: «Γι’ αυτό το “παράθυρο”, τόσο η ΕΟΚ όσο και ο ομοσπονδιακός προπονητής θέλαμε ο Γιάννης να συμμετάσχει. Μιλήσαμε μαζί του, όπως κάναμε και με όλους τους υπόλοιπους παίκτες, αλλά και με τη νέα του ομάδα, που έχουμε μια εξαιρετική σχέση εκατέρωθεν σεβασμού. Ο Γιάννης ήθελε να βοηθήσει την Εθνική, όπως το έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίζει να το κάνει. Αλλά και το Μαϊάμι είναι ένας οργανισμός που υποστηρίζει τους παίκτες του να παίζουν στις Εθνικές τους ομάδες. Όμως, αυτήν τη συγκεκριμένη στιγμή υπήρχε ένας κίνδυνος με τη συμμετοχή τού Γιάννη. Πέρυσι έπαιξε λίγα παιχνίδια. Έχει να παίξει επίσημο παιχνίδι από το περασμένο Μάρτιο και η προετοιμασία του για τη σωστή επανένταξη σε αγωνιστικούς ρυθμούς χωρίς κίνδυνο τραυματισμού θα είναι μακροχρόνια. Η συμμετοχή του αυτήν τη στιγμή σε επίσημους και δυνατούς αγώνες με την Εθνική θα έθεταν σε κίνδυνο τη σωματική του υγεία. Και αυτό είναι κάτι που όλοι μας πρέπει να το σεβαστούμε, όχι μόνο για τον Γιάννη αλλά για όλους τους παίκτες».

Για την απουσία των αθλητών από τα κολλέγια των ΗΠΑ: «Τα δύο αυτά κολλέγια (σ.σ. North Carolina και St. Mary’s), σε αντίθεση με κάποια άλλα, δεν αφήνουν κανέναν φοιτητή τους για εξ αποστάσεως μαθήματα. Για παράδειγμα, ο Ζούγρης που πέρυσι ήταν σε άλλο κολλέγιο τον άφησε να το κάνει και γι’ αυτόν τον λόγο ήταν στην προετοιμασία της Εθνικής. Φέτος άλλαξε κολέγιο και το συγκεκριμένο δεν το δέχεται αυτό για κανένα σπουδαστή του».

Για το αν ενστερνίζεται την άποψη πως τα ματς με την Ουκρανία είναι τα σημαντικότερα «κλειδιά» για την πρόκριση: «Έτσι φαίνεται. Εγώ γενικά είμαι ένας άνθρωπος που δεν είναι τόσο πολύ με τα… κομπιουτεράκια και τους υπολογισμούς. Πάμε να νικήσουμε. Θέλω να κοιτάω σε κάθε ματς να είμαστε εμείς καλοί, να νικάμε και μετά θα δούμε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά έτσι μοιάζει η κατάσταση, ναι».

Για την πορεία των «μικρών» Εθνικών ομάδων: «Είναι μεγάλη κουβέντα αυτές οι Εθνικές. Ο σκοπός είναι απ’ τη διαδικασία αυτή, που τα παιδιά ξεκινούν από παμπαίδες 15 χρονών, να βρεθούν κάποια από κάθε “φουρνιά” στην Εθνική Ανδρών. Αρχίζουμε και βλέπουμε τους “καρπούς” της προσπάθειας αυτής. Τα τελευταία χρόνια που είμαι εγώ στις Εθνικές ομάδες βλέπω παιδιά τα οποία συνάντησα σε Εθνική Παίδων και Εφήβων να φορούν ήδη τη φανέλα της Ανδρών. Αυτός είναι και ο μεγάλος στόχος. Δεν είναι αυτοσκοπός το να πάρουμε μετάλλιο σε μια διοργάνωση… Σκοπός είναι βάλουμε τα παιδιά σ’ ένα σωστό περιβάλλον, να μάθουν να σέβονται τη φανέλα που φορούν, να έχουν σωστή νοοτροπία, να είναι ανταγωνιστικοί σε κάθε διοργάνωση, πράγματα που τα βλέπουμε, και στο τέλος της ημέρας να μεγαλώνουμε τη “δεξαμενή” της Εθνικής Ανδρών και κατ’ επέκταση του ελληνικού μπάσκετ.

Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Εθνική Παίδων και την Εθνική Κορασίδων μας, που παίζουν νοκ-άουτ και τελικό αντίστοιχα. Η Εθνική Νέων Ανδρών ξαναπήρε μια άκρως τιμητική 5η θέση πανευρωπαϊκά, η Εθνική Νέων Γυναικών ανέβηκε κατηγορία. Η Εφήβων μάς άφησε μια γλυκόπικρη γεύση, γιατί είχαμε μια καλή ομάδα και χάσαμε στο… τσακ την τετράδα, αλλά σε αυτές τις ηλικίες έτσι είναι η κατάσταση και μαθαίνεις απ’ τα λάθη. Είναι πράγματα σημαντικά να τα λέμε. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας».

Για την 5η θέση της Εθνικής Νέων Ανδρών στο Ευρωμπάσκετ U20: «Τα παιδιά, όπως προείπα, ξεκινούν να φορούν φανέλα Εθνικής απ’ τα 15-16 τους, περνώντας απ’ όλες τις ηλικιακές διακυμάνσεις των Εθνικών ομάδων και βλέπουμε ένα φαινόμενο την τελευταία πενταετία ότι η Εθνική Νέων, που είναι ο προθάλαμος της Ανδρών, είναι πολύ επιτυχημένη. Αυτό λέει κάτι. Όταν η Εθνική Νέων είναι 2η στο ranking πανευρωπαϊκά πίσω μόνο απ’ τους Γάλλους και πάνω από άλλες πάρα πολύ μεγάλες Ομοσπονδίες και χώρες, σημαίνει πως η διαδικασία έχει μια εξέλιξη. Εκεί φαίνεται και η εξαιρετική δουλειά που κάνει ο κόουτς Κώστας Παπαδόπουλος όλα αυτά τα χρόνια. Η διαδικασία καταλήγει στο U20 τα παιδιά να είναι έτοιμα, να έχουν πάρει όλο αυτό των προηγούμενων Εθνικών και εκεί να βγάζουν τον καλύτερό τους εαυτό και έπειτα να μπορούν να μπαίνουν στην Ανδρών ή στο ελληνικό επαγγελματικό μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει πως η μετάβαση από χρόνο σε χρόνο, από Εθνική σε Εθνική, κάθε ηλικιακής κατηγορίας εννοώ, έχει αποτέλεσμα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό.».

Για την προσέλκυση επενδυτών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ: «Νομίζω πως οι συνθήκες είναι καλύτερες, το μπάσκετ έχει άνοδο και ειδικότερα το επαγγελματικό μπάσκετ. Πιστεύω ότι όσο περισσότερες ομάδες ανεβαίνουν ανταγωνιστικά και οικονομικά θα κάνει καλό και στον Έλληνα αθλητή, σε αντίθεση με όσα περίεργα ακούω. Αν ανέβουν περισσότερο Άρης, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, πολλοί Έλληνες παίκτες κοιτάξουν να πάνε εκεί να παίξουν και να πάρουν πιο ενεργό ρόλο απ’ το να πάνε σε μια άλλη ομάδα με πολύ μικρότερο ρόλο. Για ‘μένα, αυτό είναι το “μυστικό” για να έχουμε καλύτερη Εθνική ομάδα. Όσο περισσότεροι καταφέρουν στις ομάδες τους να είναι πρωταγωνιστές, σημαντικοί, ενδεχομένως και ηγέτες, αυτό θα μεταφερθεί και στην Εθνική, άρα θα έχουμε και ακόμα καλύτερο σύνολο. Η άνοδος των ομάδων μόνο καλό μπορεί να κάνει».