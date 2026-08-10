Λίγα 24ωρα πριν την πρώτη προπόνηση της Εθνικής Ανδρών, η ΕΟΚ δεν έχει κάνει ακόμα γνωστές τις κλήσεις της, αλλά ξεκάθαρο πως ούτε ο Γιάννης θα είναι παρών, ούτε μπορούμε να μιλάμε για πανστρατιά.

Μπορεί για την Εθνική ομάδα οι αναμετρήσεις του Ιουλίου κόντρα σε Ρουμανία και Πορτογαλία να φάνταζαν ματς τυπικής διαδικασίας, αλλά το ζευγάρι ηττών, με αποκορύφωμα αυτή από τους Ίβηρες στη SUNEL Arena έφεραν «μετασεισμούς», με τον Ομοσπονδιακό, Βασίλη Σπανούλη να είναι ξεκάθαρος.

«Να είστε σίγουροι ότι από το επόμενο παράθυρο, άπαντες θα είναι παρόντες».

Οι κλήσεις της Εθνικής Ανδρών δεν έχουν γίνει γνωστές, όμως αυτή η... πανστρατιά για την οποία γινόταν λόγος εν όψει των αναμετρήσεων με Ουκρανία (28/8) και Ισπανία (31/8) δεν αναμένεται να επιτευχθεί για δύο λόγους.

Πρώτον, εκτός απροόπτου δεν θα θα είναι ο Γιάνννης Αντετοκούνμπο παρών. Λύση με ΕΟΚ - Μαϊάμι Χιτ - παίκτη δεν βρέθηκε ποτέ, οπότε τα πλάνα γίνονται χωρίς αυτόν. Τα «γιατί» και τα «πώς» θα πρέπει να τα απαντήσουν επίσημα οι εμπλεκόμενες πλευρές, όχι για τους δημοσιογράφους, αλλά για το ελληνικό φίλαθλο κοινό, που με την Εθνική ομάδα έχει σοβαρό... έρωτα.

Δεύτερον, οι Έλληνες που αγωνίζονται σε κολέγια δεδομένα δεν θα δώσουν το «παρών», αφού έχουν κύκλο μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσουν και αυτό δεν μπορεί να συμβεί εξ αποστάσεως.

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΟΚ δεν έχει κάνει γνωστές ακόμα τις επιλογές του Βασίλη Σπανούλη, κάτι που αναμενόταν να συμβεί μέχρι την Παρασκευή (7/8), αλλά τελικά κάτι τέτοιο θα γίνει μέχρι την Τρίτη (11/8), διότι δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, αφού την Παρασκευή 14 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση της ομάδας.

Πάμε, όμως, και στις επιστροφές...

Στην ομάδα αναμένεται η μεγάλη επιστροφή του Νικ Καλάθη με τα «γαλανόλευκα» και η επιλογή του Τάιλερ Ντόρσει ως νατουραλιζέ. Αυτό σημαίνει ότι ο Τόμας Γουόκαπ θα εξακολουθήσει να παραμένει εκτός κλήσεων, ενώ τα αδέρφια Μήτρου-Λονγκ θα περάσουν σε δεύτερο πλάνο.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου.

Διαφορετικά είναι τα πράγματα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού: Τραυματίες είναι ακόμα οι Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, αν και στην περίπτωση του πρώτου, δεν θα ήταν καθόλου σίγουρο ότι θα ήταν «παρών», καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει και ο ίδιος -δημόσια τουλάχιστον- αν θα συνεχίσει.

Αντίθετα, μέσα θα είναι οι Ντίνος Μήτογλου, Δημήτρης Μωραΐτης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιάννης Κουζέλογλου, Λευτέρης Μαντζούκας.

Σε ό,τι αφορά στις επιλογές από ΑΕΚ, Άρη, ΠΑΟΚ δεδομένοι θεωρούνται οι Φλιώνης, Κατσίβελης, Χαραλαμπόπουλος, Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο, Νίκος Χουγκάζ και φυσικά ο Νικ Καλάθης.

Στην περίπτωση του τελευταίου σημειώνεται ότι πιθανότατα θα ενταχθεί λίγες μέρες αργότερα λόγω του γάμου του αδερφού του, Πατ.

Η... μεγάλη Παρασκευή της Ελλάδας είναι στις 14/08, όπου θα μαζευτούν οι διεθνείς και θα ξεκινήσουν την προετοιμασία του, έτσι ώστε να δείξουν ένα διαφορετικό πρόσωπο από ότι τον Ιούνη και να κερδίσουν τα δύο κρίσιμα ματς με Ουκρανία και Ισπανία.

Θυμίζουμε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα δώσει και δύο φιλικά πριν τα επίσημα παιχνίδια, με την Πολωνία (22/08) και την Κύπρο (24/08) στο «Telekom Center Athens».

Τι απαιτείται στα δύο ματς με Ουκρανία και Ισπανία

Σχετικά με το πιο ουσιαστικό της υπόθεσης, που είναι το αγωνιστικό, η Εθνική ομάδα απαιτείται να κάνει το «2 στα 2» κόντρα σε Ουκρανούς και Ισπανούς.

Σε οποιοδήποτε άλλο σενάριο, η Εθνική θα πρέπει να σκέφτεται τη ζωή χωρίς το Παγκόσμιo του Κατάρ το 2027 ενώ και το ταξίδι στους Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028, μετατρέπεται σε Mission Impossible.