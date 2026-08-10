Σλοβενία: Χωρίς Ντόντσιτς, Χέιζ και με νέο «αίμα» η προεπιλογή για το «παράθυρο» του Αυγούστου
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Η Σλοβενία έκανε γνωστές τις κλήσεις της ενόψει των αγώνων για Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Εκτός ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Τζάκσον Χέιζ.
Γνωστές έκανε η Σλοβενία τις κλήσεις της ενόψει των δύο αγώνων για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2017 θα παραταχθεί χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς και τον Τζάκσον Χέιζ για τους δύο αγώνες με Γαλλία (27/08, 21:30) και Ουγγαρία (30/08, 21:00). Μάλιστα στην αποστολή είναι και αρκετοί νέοι παίκτες.
Αναλυτικά οι κλήσεις της Σλοβενίας:
- Λούκας Μπόγιοβιτς
- Μίχα Τσερκβένικ
- Βλάτκο Τσάντσαρ
- Λόβρο Φαγκανέλ
- Γκρέγκορ Γκλας
- Βιτ Χράμπαρ
- Γκρέγκορ Χρόβατ
- Στέφαν Γιοκσίμοβιτς
- Μάρτιν Κράμπελι
- Ούρμπαν Κρόφλιτς
- Άλγιαζ Κουντς
- Τίμπορ Μίρτιτς
- Αλεξέι Νίκολιτς
- Άλεν Όμιτς
- Κλέμεν Πρέπελιτς
- Ροκ Ράντοβιτς
- Ζίγκα Σάμαρ
- Λέον Στέργκαρ
- Λούκα Στσούκα
@Photo credits: INTIME
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