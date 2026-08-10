Η Σλοβενία έκανε γνωστές τις κλήσεις της ενόψει των αγώνων για Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Εκτός ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Τζάκσον Χέιζ.

Γνωστές έκανε η Σλοβενία τις κλήσεις της ενόψει των δύο αγώνων για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2017 θα παραταχθεί χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς και τον Τζάκσον Χέιζ για τους δύο αγώνες με Γαλλία (27/08, 21:30) και Ουγγαρία (30/08, 21:00). Μάλιστα στην αποστολή είναι και αρκετοί νέοι παίκτες.

Αναλυτικά οι κλήσεις της Σλοβενίας: