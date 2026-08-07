FIBA World Cup 2027: Με Χεζόνια - Ζούμπατς η Κροατία στα προκριματικά
Τα βλέμματα τον Αύγουστο θα στραφούν στα παράθυρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, όπου θα διεξαχθεί η Β' φάση των προκριματικών. Μία ομάδα που βρίσκεται κοντά στην πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης, είναι η Κροατία.
Οι Κροάτες θα συμμετάσχουν στον όμιλό τους, έχοντας ρεκόρ 5-1. Στη διάθεση του Τόμισλαβ Μιγιάτοβιτς για τα παιχνίδια του Αυγούστου, θα είναι τόσο ο Ίβιτσα Ζούμπατς, όσο και ο Μάριο Χεζόνια.
Η αποστολή της Κροατίας
Κρέσιμιρ Ράντοβτσιτς, Τζέιλιν Σμιθ, Ντόμινικ Μάβρα, Ρόκο Μπάντζιμ, Αντόνιο Τζορντάνο, Ματέο Ντρέζνιακ, Μάριο Χεζόνια, Λούκα Μπόζιτς, Τόνι Νάκιτς, Ντάριο Σάριτς, Ντάβιντ Σκάρα, Ίβιτσα Ζούμπατς, Κάρλο Μάτκοβιτς, Ντάνκο Μπράνκοβιτς, Κρέσιμιρ Λιούμπιτσιτς
Η Κροατία θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τη Λετόνια (27/08) και την Ολλανδία εκτός έδρας (30/08).
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