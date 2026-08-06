Η Σερβία ανακοίνωσε την προεπιλογή της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με τους Μιλουτίνοφ και Γιόκιτς να είναι διαθέσιμοι.

Αντίστροφη μέτρηση για τα παράθυρα του Αυγούστου, εκεί όπου θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η Σερβία που θέλει να βρεθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης, θα μπει στον όμιλο με ρεκόρ 4-2.

Για τα προσεχή παιχνίδια του Αυγούστου, έγινε γνωστή η προεπιλογή των Σέρβων, με τον σούπερ σταρ της ομάδας, να είναι και πάλι διαθέσιμος. Ο λόγος φυσικά για τον Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος θα δώσει το παρών στις αναμετρήσεις κόντρα στην Ισλανδία και την Ιταλία.

Εκτός από τον «Τζόκερ», ανάμεσα στις επιλογές της Σερβίας, είναι και ο σέντερ του Ολυμπιακού, Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Η 18αδα της Σερβίας

Ντάνγκουμπιτς, Αβράμοβιτς, Νταβίντοβατς, Ντόμπριτς, Νόβακ, Γκούντουριτς, Μιλουτίνοφ, Μίτροβιτς, Ρίστιτς, Τανάσκοβιτς, Μομίροβ, Λάκιτς, Τζούρισιτς, Νίκολα Γιόβιτς, Γιόκιτς, Πέτροβιτς, Κουστουρίτσα, Τζέπινα