Γιόκιτς: «Για πρώτη φορά στην ζωή μου είμαι αρχηγός σε ομάδα, σημαίνει πολλά για μένα»
Δίπλα στην Εθνική Σερβίας βρίσκεται ο Νίκολα Γιόκιτς στην προσπάθεια της στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Ο Joker ήταν εντυπωσιακός κόντρα στην Ελβετία και είχε 22 πόντους, 14 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
Ο σταρ των Νάγκετς σε δηλώσεις του έδειξε τη χαρά του που είναι αρχηγός της χώρας του σε αυτή τη διαδικασία.
«Για πρώτη φορά στην ζωή μου είμαι αρχηγός σε ομάδα, σημαίνει πολλά για μένα. Το είπα στην ομάδα και μετά το ματς πως θα θυμάμαι για πάντα τη στιγμή αυτή επειδή σημαίνει πολλά για μένα και είναι υπέροχο συναίσθημα», ήταν τα λόγια του.
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