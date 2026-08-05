Τέσσερα παιχνίδια, δύο φιλικά και δύο αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στα τέλη Αυγούστου, με το ματς απέναντι στην Ισπανία να ξεχωρίζει.

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στη δράση, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για το τέταρτο «παράθυρο» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα δώσει συνολικά τέσσερις αναμετρήσεις μέσα στο δεύτερο μισό του Αυγούστου, με τρεις από αυτές να φιλοξενούνται στο Telekom Center Athens.

Η αρχή θα γίνει με δύο φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας απέναντι στην Πολωνία (22/8) και την Κύπρο (24/8), πριν η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ταξιδέψει στη Ρίγα της Λετονίας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της προκριματικής διαδικασίας. Το πρόγραμμα του τετραήμερου κύκλου θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου, όταν η Ελλάδα θα υποδεχθεί την Ισπανία στο T-Center.

Το πρόγραμμα της Εθνικής