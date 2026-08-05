Εθνική: Επιστρέφει στη δράση με δύο φιλικά τεστ πριν από Ουκρανία και Ισπανία
Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στη δράση, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για το τέταρτο «παράθυρο» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα δώσει συνολικά τέσσερις αναμετρήσεις μέσα στο δεύτερο μισό του Αυγούστου, με τρεις από αυτές να φιλοξενούνται στο Telekom Center Athens.
Η αρχή θα γίνει με δύο φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας απέναντι στην Πολωνία (22/8) και την Κύπρο (24/8), πριν η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ταξιδέψει στη Ρίγα της Λετονίας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της προκριματικής διαδικασίας. Το πρόγραμμα του τετραήμερου κύκλου θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου, όταν η Ελλάδα θα υποδεχθεί την Ισπανία στο T-Center.
Το πρόγραμμα της Εθνικής
- 22/8: Ελλάδα – Πολωνία (φιλικό)
- 24/8: Ελλάδα – Κύπρος (φιλικό)
- 28/8: Ουκρανία – Ελλάδα (Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου)
- 31/8: Ελλάδα – Ισπανία (Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου)
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