Στο «T-Center» θα λάβει χώρα το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Στο Telekom Center Athens θα κοντραριστεί η Εθνική Ελλάδας με την αντίστοιχη της Ισπανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου! Ο μεγάλος αγώνας κόντρα στη Φούρια Ρόχα θα πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου.

Τρεις ημέρες πριν, το εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία, στη Ρίγα. Για τη γαλανόλευκη και τα δύο παιχνίδια είναι κρίσιμα στο παράθυρο του Αυγούστου, αφού το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη υπέστη δύο απρόσμενες ήττες-σοκ από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία.

Οι Ίβηρες έχουν ρεκόρ 5-1, ενώ η επίσημη αγαπημένη 3-3. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς πλέον, οι νίκες είναι μονόδρομος προκειμένου να μείνει στη σωστή κατεύθυνση για το μεγάλο ραντεβού της... σπυριάρας την επόμενη χρονιά στο Κατάρ.