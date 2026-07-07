Αλιμπίγεβιτς: «Ξέρουμε πώς δουλεύει το πράγμα με τον Άταμαν...»
Τόσο η Σερβία, όσο και η Τουρκία, προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν που είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ, ολοκλήρωσε τον όμιλό της με το απόλυτο (6/6).
Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, έκανε κάποιες δηλώσεις σχετικά με τη Σερβία. Είπε ότι οι Σέρβοι θεωρούν ότι είναι στην κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ, αλλά στην πραγματικότητα, η Τουρκία βρίσκεται εκεί.
Ο προπονητής της Σερβίας, Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, απάντησε στον Άταμαν με λακωνικό τρόπο, λέγοντας ότι ξέρουν το πως δουλεύει ο Τούρκος.
Όσα είπε ο Αλιμπίγεβιτς
«Δεν υπάρχει κάτι να πω. Ξέρουμε πώς δουλεύει το πράγμα με αυτόν...».
"Ergin Ataman's statement? Well, we know how it works with him... Nothing to say."— Basketball Sphere (@BSphere_) July 6, 2026
Dusan Alimpijevic with a short reaction to Ergin Ataman's statement from earlier today. 🧐 pic.twitter.com/hMIEGOK5in
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