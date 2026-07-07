Αλιμπίγεβιτς: «Ξέρουμε πώς δουλεύει το πράγμα με τον Άταμαν...»

Αλιμπίγεβιτς: «Ξέρουμε πώς δουλεύει το πράγμα με τον Άταμαν...»

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Ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς απάντησε στον Εργκίν Άταμαν, σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ότι η Τουρκία είναι στην κορυφή του παγκοσμίου μπάσκετ και όχι η Σερβία.

Τόσο η Σερβία, όσο και η Τουρκία, προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν που είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ, ολοκλήρωσε τον όμιλό της με το απόλυτο (6/6).

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, έκανε κάποιες δηλώσεις σχετικά με τη Σερβία. Είπε ότι οι Σέρβοι θεωρούν ότι είναι στην κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ, αλλά στην πραγματικότητα, η Τουρκία βρίσκεται εκεί.

Ο προπονητής της Σερβίας, Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, απάντησε στον Άταμαν με λακωνικό τρόπο, λέγοντας ότι ξέρουν το πως δουλεύει ο Τούρκος.

Όσα είπε ο Αλιμπίγεβιτς

«Δεν υπάρχει κάτι να πω. Ξέρουμε πώς δουλεύει το πράγμα με αυτόν...».

 

@Photo credits: INTIME
     

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