Άταμαν: «Οι Σέρβοι θεωρούν τους εαυτούς τους στην κορυφή του παγκοσμίου μπάσκετ, αλλά εμείς είμαστε!»

Ο Εργκίν Άταμαν δεν έκρυψε την πίστη του στις δυνατότητες της Τουρκίας, υποστηρίζοντας πως η εθνική του ομάδα έχει πλέον ξεπεράσει τη Σερβία στην κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ.

Η Τουρκία ολοκλήρωσε με απόλυτο τρόπο την πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, επικρατώντας της Ελβετίας με 95-72 και κλείνοντας τον όμιλο χωρίς ήττα (6-0).

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Εργκίν Άταμαν δεν έκρυψε την αυτοπεποίθησή του και στάθηκε στη σύγκριση με τη Σερβία και υποστήριξε πως η εθνική του ομάδα έχει πλέον αφήσει πίσω της τους Σέρβους στην παγκόσμια κατάταξη του μπάσκετ.

Αναλυτικά

«Όπως γνωρίζετε, οι παίκτες μας που αγωνίζονται στο NBA δεν μπορούσαν να παίξουν στους αγώνες του χειμερινού παραθύρου. Οι δύο ψηλοί μας, ο Όμερ και ο Σερτάτς, έκαναν εξαιρετική δουλειά σε αυτά τα παιχνίδια, ιδιαίτερα στη νίκη απέναντι στη Σερβία.

Η νίκη επί της Σερβίας είναι πολύ σημαντική. Θέλω να πω ότι σήμερα οι Σέρβοι θεωρούν τους εαυτούς τους στην κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ, αλλά όχι, δεν είναι.

Νικήσαμε την ομάδα του Γιόκιτς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και αποκλείσαμε το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης. Νικήσαμε τη Σερβία δύο φορές στη φάση των ομίλων και, με έξι νίκες, τερματίσαμε πάνω από τη Σερβία στον όμιλο.

Αυτή είναι μια τεράστια επιτυχία για το τουρκικό μπάσκετ. Ας συνεχίσουν να πιστεύουν ότι είναι στην κορυφή· εμείς είμαστε αυτοί που βρισκόμαστε στην κορυφή».