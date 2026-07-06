Δείτε το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδος στη Β' φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου.

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Πορτογαλία με 71-56 μετά από άλλη μια κακή εμφάνιση. Με αυτόν τον τρόπο έπεσε στο 3-3 στη βαθμολογία του ομίλου και τη μεταφέρε και στον επόμενο γύρο όπου θα κοντραριστεί με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία.

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της Β' Φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου, με την Εθνική να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας στην Ουκρανάι στις 28 Αυγούστου, ενώ στις 31 του ίδιου μήνα υποδέχεται την Ισπανία.

Η βαθμολογία του ομίλου της Β' φάσης

1.Ισπανία 5-1

2. Ουκρανία 4-2

3. Μαυροβούνιο 4-2

4. Γεωργία 3-3

5. Ελλάδα 3-3

6. Πορτογαλία 3-3

Το πρόγραμμα

28 Aυγούστου 2026 Ουκρανία – Ελλάδα

31 Αυγούστου 2026 Ελλάδα - Ισπανία

26 Νοέμβρη 2026 Ελλάδα – Γεωργία

29 Νοέμβρη 2026 Ισπανία – Ελλάδα

26 Φλεβάρη 2027 Ελλάδα – Ουκρανία

1 Μάρτη 2027 Γεωργία – Ελλάδα