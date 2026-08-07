Ο Βασίλης Σπανούλης βρέθηκε στην Οραντέα της Ρουμανίας για να δει την Εθνική Παίδων στο EuroBasket U16, αλλά και τον γιο του, Θανάση.

Η Εθνική Παίδων έκανε μία πολύ μεγάλη εμφάνιση κόντρα στην Ισπανία στην πρεμιέρα του EuroBasket U16, όμως δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Το ματς οδηγήθηκε στην παράταση (83-83 κανονική διάρκεια), με τους Ισπανούς να φτάνουν στη νίκη με 96-86.

Στη Ρουμανία και την Οραντέα, βρέθηκε και ο προπονητής της Εθνικής ανδρών, ο Βασίλης Σπανούλης. Ο ίδιος είδε από κοντά την προσπάθεια της ομάδα παίδων, αλλά στήριξε και τον γιο του Θανάση, ο οποίος βρέθηκε και στην αρχική πεντάδα της «γαλανόλευκης».

Ο Θανάσης Σπανούλης, αγωνίστηκε για 33 λεπτά και είχε 12 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 7 λάθη και 4 κλεψίματα.