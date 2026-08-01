Η Εθνική Εφήβων έμαθε τον αντίπαλό της για τον αγώνα στο EuroBasket U18 με στόχο την πέμπτη θέση της διοργάνωσης.

Η Εθνική μας ομάδα στους Εφήβους, πραγματοποίησε μία τρομερή εμφάνιση κόντρα στο Ισραήλ. Επικράτησε με 84-64 και έτσι θα έχει την ευκαιρία να παίξει για την πέμπτη θέση του EuroBasket U18.

Προφανώς, αυτός δεν είναι ο μόνος στόχος που έχει η «γαλανόλευκη». Άμα βγει πέμπτη, θα πάρει και το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο U19, κάτι το οποίο θα αποτελέσει μεγάλη επιτυχία, να βρεθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Για να μπορέσει να φτάσει εκεί η Εθνική, θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Γερμανίας. Οι Γερμανοί επικράτησαν με 74-69 της Τουρκίας και έτσι θα βρεθούν στον δρόμο της Ελλάδας.

Το παιχνίδι για την 5η θέση του EuroBasket U18, έχει οριστεί για την Κυριακή (02/08) στις 14:00.