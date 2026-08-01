Εθνική Εφήβων: Πότε είναι το παιχνίδι για την πέμπτη θέση που στέλνει στο Παγκόσμιο U19
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Δείτε πότε είναι το παιχνίδι της Εθνικής Εφήβων στο Eurobasket U18 για την 5η θέση που στέλνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο U19.
Η Ελλάδα επικράτησε εύκολα του Ισραήλ με 84-64 και βρίσκεται μία νίκη μακριά από την πέμπτη θέση και το «εισιτήριο» που στέλνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο U19.
Το ματς της 5ης θέσης είναι προγραμματισμένο για τις (02/08) και αντίπαλος της Εθνικής θα είναι ο νικητής του Γερμανία - Τουρκία.
Πρόγραμμα – Αποτελέσματα
1/8
Θέσεις 1-4
- 19.00 Γαλλία-Ιταλία
- 21.30 Σλοβενία-Ισπανία
Θέσεις 5-8
- Ισραήλ-Ελλάδα 64-84
- 16.30 Γερμανία-Τουρκία
Θέσεις 9-12
- 19.00 Δανία-Σερβία
- 21.30 Εσθονία-Λιθουανία
Θέσεις 13-16
- Λετονία-Βουλγαρία
@Photo credits: Fiba
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