Δείτε πότε είναι το παιχνίδι της Εθνικής Εφήβων στο Eurobasket U18 για την 5η θέση που στέλνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο U19.

Η Ελλάδα επικράτησε εύκολα του Ισραήλ με 84-64 και βρίσκεται μία νίκη μακριά από την πέμπτη θέση και το «εισιτήριο» που στέλνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο U19.

Το ματς της 5ης θέσης είναι προγραμματισμένο για τις (02/08) και αντίπαλος της Εθνικής θα είναι ο νικητής του Γερμανία - Τουρκία.

Πρόγραμμα – Αποτελέσματα

1/8

Θέσεις 1-4

19.00 Γαλλία-Ιταλία

21.30 Σλοβενία-Ισπανία

Θέσεις 5-8

Ισραήλ- Ελλάδα 64-84

64-84 16.30 Γερμανία-Τουρκία

Θέσεις 9-12

19.00 Δανία-Σερβία

21.30 Εσθονία-Λιθουανία

Θέσεις 13-16