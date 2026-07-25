Ξεκινάει τις υποχρεώσεις της η Εθνική Εφήβων στο Eurobasket U18, κόντρα στο Ισραήλ. Πού θα δείτε την αναμέτρηση.

Να ξεκινήσει με το... δεξί θέλει η Εθνική Εφήβων στο Eurobasket U18. Πρώτος αντίπαλος το Ισραήλ (25/07, 14:00) στο Τρεντίνο.

Στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις τους σε επίπεδο εφήβων οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τις νίκες. Το Ισραήλ νίκησε 88-77 το 2023 στη Νις της Σερβίας, ενώ την προτελευταία η Ελλάδα νίκησε 80-54 στη Γαλλία το 2009.

Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον Α’ Όμιλο, όπου θα αναμετρηθεί με την Γαλλία, το Ισραήλ και την Αυστρία. Αναλυτικά οι όμιλοι:

Α’ Όμιλος: Γαλλία, Ισραήλ, Ελλάδα , Αυστρία

, Αυστρία Β’ Όμιλος: Σερβία, Τουρκία, Δανία, Σλοβακία

Γ’ Όμιλος: Γερμανία, Σλοβενία, Λιθουανία, Βουλγαρία

Δ’ Όμιλος: Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Εσθονία

Το πρόγραμμα της Ελλάδας:

25/7 14.00 Ισραήλ-Ελλάδα

26/7 16.30 Ελλάδα-Αυστρλία

27/7 14.00 Γαλλία-Ελλάδα

Όλους τους αγώνες του Eurobasket U18 μπορείτε να τους δείτε το κανάλι YouTube της FIBA. Υπάρχει συνδρομή για την συγκεκριμένη διοργάνωση. Η Ελλάδα έχει κατακτήσει επτά μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ Εφήβων. Το πρώτο ήταν το ασημένιο του 1970 με την Ελλάδα να κατακτά την δεύτερη θέση επίσης το 2007, τρία χάλκινα (1998, 2000, 2002), ενώ βρέθηκε στην κορυφή το 2008 στον Πύργο και το 2015 στο Βόλο.