Ο Νίκολα Γιόκιτς μίλησε για το γεγονός ότι είναι για πρώτη φορά στη ζωή του αρχηγός σε μία ομάδα και συγκεκριμένα στην εθνική Σερβίας.

Η Σερβία κέρδισε με πολύ μεγάλη άνεση την Ελβετία (97-73) εκτός έδρας και πήρε την τρίτη της νίκη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Με την εθνική ομάδα της χώρας του έπαιξε και ο Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση.

Ο σούπερ σταρ των Νάγκετς και ένας από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο, μίλησε για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο της Ελβετίας, αλλά και το γεγονός ότι έγινε για πρώτη φορά στη ζωή του αρχηγός.

Όσα είπε ο Γιόκιτς

«Αν η ατμόσφαιρα στην Ελβετία ήταν σαν να παίζαμε στην έδρα μας, τότε μπορούμε μόνο να φανταστούμε πώς θα είναι εδώ στη Σερβία. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που είμαι αρχηγός μιας ομάδας και αυτό σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Είπα και στους συμπαίκτες μου ότι, ό,τι κι αν γίνει, θα θυμάμαι αυτό το παιχνίδι για όλη μου τη ζωή, γιατί σημαίνει πολλά για μένα και είναι ένα υπέροχο συναίσθημα».