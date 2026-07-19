Η Σλοβενία επικράτησε εύκολα της Σερβίας στον τελικό του Eurobasket U20 με 84-65 και στέφθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης!

Η Σλοβενία είναι η νέα Πρωταθλήτρια Ευρώπης Νέων Ανδρών καθώς στον μεγάλο τελικό του Eurobasket U20 έκανε... περίπατο απέναντι στη Σερβία.

Στην «Arena Stožice» της Λιουμπλιάνα σήκωσε το τρόπαιο και κρέμασαν οι παίκτες το χρυσό μετάλλιο στο στήθος.

Ο Βιτ Χράμπαρ ήταν ο κορυφαίος του αγώνα έχοντας 18 πόντους με 2/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα και 2/2 βολές, ενώ ακολουθησαν οι Πάντιεν (14π., 6ασ.), Πετκόφσκι (13π., 7ασ., 5ριμπ.), Γκρόσιτς (12π.) και Μένιτς (10π.)

Για τους Σέρβους, «διψήφιοι» ήταν οι Σόγιτς (13π.), Ντζέπινα (10π.) και Στανόγεβιτς (10π.)

Τα δεκάλεπτα: 15-13, 40-32, 63-46, 84-65.