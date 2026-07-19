Σλοβενία - Σερβία 84-65: Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Eurobasket U20
Η Σλοβενία είναι η νέα Πρωταθλήτρια Ευρώπης Νέων Ανδρών καθώς στον μεγάλο τελικό του Eurobasket U20 έκανε... περίπατο απέναντι στη Σερβία.
Στην «Arena Stožice» της Λιουμπλιάνα σήκωσε το τρόπαιο και κρέμασαν οι παίκτες το χρυσό μετάλλιο στο στήθος.
Ο Βιτ Χράμπαρ ήταν ο κορυφαίος του αγώνα έχοντας 18 πόντους με 2/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα και 2/2 βολές, ενώ ακολουθησαν οι Πάντιεν (14π., 6ασ.), Πετκόφσκι (13π., 7ασ., 5ριμπ.), Γκρόσιτς (12π.) και Μένιτς (10π.)
Για τους Σέρβους, «διψήφιοι» ήταν οι Σόγιτς (13π.), Ντζέπινα (10π.) και Στανόγεβιτς (10π.)
Τα δεκάλεπτα: 15-13, 40-32, 63-46, 84-65.
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