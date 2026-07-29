Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία στο Eurobasket U18 για μια θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Πού θα δείτε την αναμέτρηση.

Στη «μάχη» των νοκ-άουτ ρίχνεται η Εθνική εφήβων, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία για μια θέση στα προημιτελικά του Eurobasket U18.

Η «γαλανόλευκη» έπειτα την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, όπου μέτρησε μία νίκη και δύο ήττες, κοντράρεται κόντρα στους Σέρβους για την πρόκριση στους «8» του τουρνουά.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένος για τις 19:00 με μετάδοση από το Youtube της FIBA. Υπάρχει συνδρομή για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Το πρόγραμμα