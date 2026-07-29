Eurobasket U18: Κόντρα στη Σερβία η Ελλάδα για μια θέση στα προημιτελικά, πού θα δείτε το ματς
Στη «μάχη» των νοκ-άουτ ρίχνεται η Εθνική εφήβων, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία για μια θέση στα προημιτελικά του Eurobasket U18.
Η «γαλανόλευκη» έπειτα την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, όπου μέτρησε μία νίκη και δύο ήττες, κοντράρεται κόντρα στους Σέρβους για την πρόκριση στους «8» του τουρνουά.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένος για τις 19:00 με μετάδοση από το Youtube της FIBA. Υπάρχει συνδρομή για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.
Το πρόγραμμα
- 14.00 Ισραήλ-Δανία
- 14.00 Γαλλία-Σλοβακία
- 16.30 Γερμανία-Εσθονία
- 16.30 Σλοβενία-Λετονία
- 19.00 Ιταλία-Λιθουανία
- 19.00 Σερβία-Ελλάδα
- 21.30 Ισπανία-Βουλγαρία
- 21.30 Τουρκία-Αυστρία
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