Ο Τζαμάλ Μάρεϊ βρέθηκε στην Ελβετία για να παρακολουθήσει τον συμπαίκτη του στους Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς, να παίζει με την εθνική Σερβίας.

Ο Νίκολα Γιόκιτς μετά από μία γεμάτη σεζόν με τη φανέλα των Νάγκετς στο NBA, πήγε να παίξει στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 με την εθνική ομάδα της Σερβίας.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ, ήταν ο MVP στη νίκη της ομάδας του επί της Ελβετίας με 97-73. Αγωνίστηκε για 30 λεπτά και είχε 22 πόντους (9/11 βολές, 5/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 14 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Σε αυτό το παιχνίδι στην Ελβετία, βρέθηκε και ένας συμπαίκτης του στους Νάγκετς. Συγκεκριμένα, ο Τζαμάλ Μάρεϊ, έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι, για να δει τον πολύ καλό του φίλο, Γιόκιτς, να αγωνίζεται με την εθνική Σερβίας, συνδυάζοντάς το έτσι και με διακοπές.

Οι δυο τους ειδώθηκαν μετά το ματς και όπως είναι απολύτως λογικό, τα χαμόγελα δεν έλειπαν.